Новогодние стихи о Родине

“Потому что украинская земля полюбила и убила москаля”. “Я не сбивал малайских самолетов”. “Это – пост в фейсбуке. А это – блокпост на востоке”. “Памяти рюмочной “Второе дыхание”.

В киевской студии Радио Свобода поэт Александр Кабанов, в московской – поэт Всеволод Емелин. Совместный проект Украинской и Русской служб Радио Свобода. 18+. Редакция не несет ответственности за образы, метафоры, чувство юмора и миропонимание авторов.

Александр Кабанов:

Протрубили розовые слоны –

над печальной нефтью моей страны:

всплыли черти и водолазы…

А когда я вылупился, подрос –

самый главный сказал: “Посмотри, пиндос,

в небесах созрели алмазы,

голубеет кедр, жиреет лось,

берега в икре от лосося,

сколько можешь взять, чтоб у нас срослось,

ибо мы – совсем на подсосе.

Собирай, лови, извлекай, руби

и мечи на стол для народа,

но, вначале – родину полюби

от катода и до анода,

чистый спирт, впадающий в колбасу –

как придумано всё толково:

между прошлым и будущим – новый “Су”

и последний фильм Михалкова.

Человек изнашивается внутри,

под общественной, под нагрузкой,

если надо тебе умереть – умри,

смерть была от рожденья – русской…”

…Ближе к полночи я покидал аул,

по обычаю – выбрив бошку,

задремал в пути, а затем – свернул,

закурил косяк на дорожку:

подо мной скрипела земная ось,

распустил голубые лапы

кедр, на решку упал лосось –

римским профилем мамы-папы.

Вот и лось, не спутавший берегов,

в заповедном нимбе своих рогов,

мне на идиш пел и суоми –

колыбельные о погроме.

Что с начала времен пребывало врозь,

вдруг, очнулось, склеилось и срослось:

расписные осколки вазы –

потянулись, влажные от слюды,

распахнулись в небе – мои сады,

воссияли мои алмазы.

+ + +

Всеволод Емелин

СЛУЧАЙ В ПУТИ

Зимняя сказка

Идут белые снеги,

Как написал поэт,

Ни джипу, ни телеге

Проезду больше нет.

В сугробах этих топких

Весь автопарк завяз.

Стоят смиренно в пробках

Феррари и КАМАЗ.

Здесь под свинцовым небом

Деревья без листвы,

Заваленные снегом

Некошеные рвы.

И бойкие нацмены

В трактирах вдоль дорог

В пять раз подняли цены

На каждый пирожок.

В заторе возле рощи,

Устав жать на сигнал,

Бывалый дальнобойщик

Угрюмо замерзал.

Уже не грели валенки

Текла слеза из глаз.

Он диктовал напарнику

Последний свой наказ.

Чтоб помнил только доброе,

Чтоб не попомнил зла,

Сказал жене, чтоб в доллары

Рубли перевела.

Водитель, замерзая,

Склонился на панель –

Вдруг слышит дар Валдая,

Звенящий сквозь метель.

По Русской по равнине,

Что исходил Христос,

На Ладе, на Калине,

К ним едет Дед Мороз.

В окно он постучится,

Покажет, что привез,

И ватной рукавицей

Смахнет кристаллы слез.

Нальет горячий супчик

И рюмку первача,

Даст заячий тулупчик

Со своего плеча.

Он ватной бородою

Махнет – "Привет, дружок!"

И весело откроет

Весь в звездах свой мешок.

В мешке у Дед Мороза

Игрушки и шары,

Все сны там и все грезы

Российской детворы.

Там есть из шоколада

Фигурки всех зверей.

И громкие петарды –

Бросать во вратарей.

Там леденцы блестящие

Солдаты с офицерами

И елочка с висящими

На ней коррупционерами.

Там для всего народа

Указы и декреты

Там новые свободы

И новые запреты.

Там ангелочек сахарный,

Там газировки литр.

Там выбор губернаторов

Через надежный фильтр.

Такие горизонты,

Такая благодать.

Скажи, какой резон-то

В степи-то замерзать.

В глаза уже полощет

Невиданный рассвет

Не спи же, дальнобойщик,

Как призывал поэт.

Не спи же, дальнобойщик,

Таких как ты, с утра

Болотная ждет площадь.

Поклонная гора.

Не спи, а то замерзнешь.

В Торжке или в Клину

Ты вечности заложник

У времени в плену.