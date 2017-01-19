Не платить

Конституционный суд России в четверг разрешил России не выплачивать почти два миллиарда долларов компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Министерство юстиции России обратилось с запросом в Конституционный суд 12 октября 2016 года. Ведомство посчитало, что обязательства, которые Европейский суд по правам человека возложил на Москву, основаны на положениях Конвенции о защите прав человека, толкование которых расходится с Конституцией России.

ЕСПЧ в июле 2014 года признал, что Россия нарушила право компании на защиту собственности, и обязал роcсийские власти выплатить бывшим владельцам ЮКОСа компенсацию в размере порядка 1,8 миллиарда евро. Москва отказалась исполнять это решение. Возможность выплаты акционерам компании ЮКОС компенсации, присужденной ЕСПЧ, Конституционный суд России рассмотрел в середине декабря. Позицию Министерства юстиции тогда представил заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин:

– С нашей точки зрения, толкование европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод расходится с Конституцией Российской Федерации в истолковании ее Конституционным судом. Наш запрос состоит из трех блоков. Первый блок оспаривает позицию ЕСПЧ, который признал не соответствующим Конвенции толкование статьи 113 Налогового кодекса, данное в 2013 году Конституционным судом РФ, – о том, что трехлетний срок привлечения к налоговой ответственности не может быть безусловным, если налогоплательщик активно уклонялся от налоговой проверки. В отношении ЮКОСа это было установлено и российскими судами, и самим ЕСПЧ. Второй блок запроса касается того, что ЕСПЧ истолковал семипроцентный исполнительный сбор, взысканный с компании ЮКОС, вне зависимости от его правовой природы. А ведь Конституционный суд еще в 2001 году сказал, что этот сбор имеет штрафной характер. ЕСПЧ посчитал, что эта сумма была непропорциональна тем затратам на исполнительное производство, которые понесли судебные приставы на взыскании с ЮКОСа этой суммы, и сочли, что эта сумма должна быть возвращена из российского бюджета.

Такой подход непредсказуем, несправедлив, он нарушает сложившуюся практику самого ЕСПЧ

Третий блок нашей аргументации связан с тем, что присуждение ЕСПЧ суммы так называемой справедливой компенсации носило непредсказуемый и избирательный характер в нарушение самой Конвенции, ведь компенсация присуждена акционерам, которые не участвовали в процессе в ЕСПЧ, не заявляли своих требований. Такой подход непредсказуем, несправедлив, он нарушает сложившуюся практику самого ЕСПЧ.

Почти все, кто выступал после Георгия Матюшкина, демонстрировали солидарность с позицией Минюста. Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас уверен, что если возникает спорная ситуация, то приоритет надо отдавать не толкованиям ЕСПЧ, а толкованиям российской Конституции:

– Здесь не идет речь о том, платить или не платить, сколько платить, – речь идет о том, как поступить в ситуации, когда из-за нарушения норм законодательства, признанных не только Конституционным судом России, но и ЕСПЧ, на компанию ЮКОС были наложены некие штрафные санкции. Здесь мы рассматриваем толкования Налогового кодекса, ранее данные Конституционным судом, рассматриваем вопросы верховенства и высшей силы Конституции РФ, но самый главный вопрос у нас один: как нам поступать в ситуации, когда толкование российских законов, данное Конституционным судом, противоречит толкованиям, данным ЕСПЧ? Для нас как для законодателей из Совета Федерации ответ совершенно очевиден: мы должны руководствоваться положениями Конституции и ее верховенством на территории Российской Федерации.

Мы должны руководствоваться положениями Конституции и ее верховенством на территории Российской Федерации

Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов на многочисленных примерах доказывал, что согласно практике Европейского суда по правам человека компенсация присуждается исключительно заявителям, которых непосредственно коснулось предполагаемое нарушение Конвенции. По мнению Кротова, в деле "ЮКОС против РФ" ЕСПЧ защитил акционеров, которые в данном процессе защите не подлежали:

– С учетом того, что постоянный арбитражный суд в Гааге уже присудил акционерам той же компании гораздо большие суммы компенсации, решение ЕСПЧ о дополнительной выплате создавало почву для безосновательного, а потому несправедливого обогащения акционеров. Во всех юрисдикциях акционеры получают право на компенсацию только после полного расчета с кредиторами, но это не повлияло на решение ЕСПЧ. В данном деле задолженность перед кредиторами составляла значительные суммы, многократно превышающие суммы взыскания, которое, по мнению ЕСПЧ, было осуществлено с компании в нарушение требований Конституции РФ. Как следует из выработанного ЕСПЧ подхода, участники хозяйственных обществ не могут считаться жертвами нарушения прав их компаний, за исключением особых ситуаций, но случай ЮКОСа под эти исключения не подпадает. Все это демонстрирует избирательный подход к определению процессуального статуса отдельной группы лиц – акционеров ЮКОСа вне правовых процедур и без решения вопроса о причинении данным лицам какого-либо вреда в результате действия российских властей.

Михаил Кротов считает необходимым при рассмотрении этого дела учитывать положительную практику иностранных судов, касающуюся полного или частичного блокирования решений Европейского суда. Вывод Кротова однозначен: постановления ЕСПЧ подлежат реализации только при признании Конституции РФ высшей юридической силой.

Полномочный представитель правительства России Михаил Барщевский вышел на трибуну и произнес краткий слоган: "Никому ничего".

– С моей точки зрения, ЕСПЧ рассматривал две группы вопросов: исполнительский сбор и все остальные вопросы, связанные с налогообложением ЮКОСа. Что касается исполнительского сбора, то этот вопрос в принципе не мог рассматриваться ЕСПЧ, поскольку попытки рассмотреть его в рамках национальной судебной системы не только не были исчерпаны – они даже не были начаты. Что касается других вопросов, то ясно одно: российская Конституция и европейское законодательство не совпадают. И что? Кошмар-кошмар? По-моему, нет. Это ведь вопрос толкования. Когда Российская Федерация подписывала Конвенцию, мы исходили из тех норм и толкований, которые существовали на тот момент. И ничего противоречащего Конституции РФ тогда не обнаружилось. Однако позднее появляются толкования Конвенции, в частности, то решение, о котором идет речь, не соответствующие толкованию Конституции, данному Конституционным судом. Мне кажется, что если мы в данном случае исполним решение ЕСПЧ, то мы по сути признаем тот факт, что ЕСПЧ вправе толковать нашу Конституцию отлично от нашего Конституционного суда. То есть мы признаем, что наша Конституция не является основным законом РФ, а основным законом являются толкования норм Конвенции. И мы окончательно откажемся от своего суверенитета. Тогда мы не формально, а по существу окажемся в ситуации, когда существует одно большое государство Европа, а все остальные – просто территории, области, и областной Конституционный суд должен подчиняться верховному – ЕСПЧ.

Мы окончательно откажемся от своего суверенитета

Эту позицию поддержала и полномочный представитель генерального прокурора РФ в Конституционном суде Татьяна Васильева:

– Европейский суд неоднократно отмечал, что обязанности по толкованию и применению национального законодательства лежат на национальных органах власти и в первую очередь на судах страны. Именно Конституционный суд РФ является последней инстанцией по разрешению вопроса о возможности исполнения постановления ЕСПЧ.

Только член президиума Совета по правам человека при президенте России Илья Шаблинский не увидел противоречий между постановлением ЕСПЧ и российской Конституцией. В частности, по мнению Шаблинского, акционеры ЮКОСа рассматриваются в ЕСПЧ не в качестве заявителей и потерпевшей стороны, а в качестве получателей справедливой компенсации, присужденной ЮКОСу как потерпевшей стороне в условиях, когда сама компания ликвидирована. Шаблинский напомнил, что ЕСПЧ неоднократно указывал: если жалоба подана на действия государства, которые уже в ходе рассмотрения дела привели к банкротству и ликвидации компании, то прекращение рассмотрения дела на этом основании поощряло бы государство извлекать выгоду из своих правонарушений, препятствуя таким компаниям защищать свои права:

– Минюст считает 7-процентный размер взыскания лишь допустимым его максимумом, который может быть снижен правоприменителем, а Европейский суд исходит из компенсационного характера исполнительского сбора и признает его взыскание с ЮКОСа в максимальном варианте крайне непропорциональным размеру расходов в ходе исполнительного производства. Но из этой очевидной разницы в подходах нельзя сделать вывода о невозможности исполнения решения ЕСПЧ. Ключевой фактор тут – критерий пропорциональности. В запросе Минюста есть ссылка на то, что заявитель ЮКОСа не оспорил в национальных судах размер сбора, но это не аннулирует другие основания для признания непропорциональными всех мер, направленных к принуждению исполнения налоговых обязательств. Такой подход к проблеме соразмерности никак не противоречит правовой позиции Конституционного суда. В этом деле оспаривались также сроки взыскания недоимок по налоговым платежам и штрафов, а также признания основного предприятия компании – "Юганскнефтегаза" – первоочередным объектом продажи, что не могло не повлиять на исполнение санкционных платежей. На наш взгляд, правоприменительные решения национальных судов были абсолютно непропорциональны преследуемой совершенно законной цели: обеспечению выплаты компанией ЮКОС налоговых платежей. Именно эти судебные решения и привели к непропорциональному вмешательству государства в охраняемое Конвенцией право на уважение собственности.

Смысл государственного суверенитета, на наш взгляд, как раз и состоит в обеспечении прав человека

Как нам представляется, нет никаких оснований для выводов о том, что толкование Конвенции и решение Европейского суда как-либо расходится с положениями российской Конституции либо с постановлениями Конституционного суда. Рассматривая это решение, мы полагаем, что – используя метафору председателя КС – мы должны выстраивать не глухую стену, но мосты между нашей судебной системой и Европейским судом. И исходить из того приоритета, который указан в нашей Конституции, а именно из приоритета прав человека. А смысл государственного суверенитета, о котором тут столько говорилось, на наш взгляд, как раз и состоит в обеспечении этих прав.

Представитель заявителя по делу "ЮКОС против России" в ЕСПЧ адвокат Пирс Гарднер в Конституционный суд не приехал, его письменное представление было зачитано в конце заседания.