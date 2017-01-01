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Фотогалереи

#Ёлкин год

2016-й глазами карикатуриста
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Январь. Цены на нефть обвалились ниже 25 долларов за баррель.
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Январь. Цены на нефть обвалились ниже 25 долларов за баррель.

Февраль. Дмитрий Медведев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля в исключительно мирной тональности. Премьер РФ затронул экономику, Сирию, проблему терроризма и Украину, в частности, сказав: &quot;Минские соглашения должны быть выполнены полностью &ndash; это российская позиция. При этом мы люди здравомыслящие и готовы слушать разные идеи, в том числе компромиссные...&quot;
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Февраль. Дмитрий Медведев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля в исключительно мирной тональности. Премьер РФ затронул экономику, Сирию, проблему терроризма и Украину, в частности, сказав: "Минские соглашения должны быть выполнены полностью – это российская позиция. При этом мы люди здравомыслящие и готовы слушать разные идеи, в том числе компромиссные..."

Март.&nbsp;Владимир Путин процитировал Сталина и заявил, что России необходимо избежать &quot;головокружения от успехов&quot;.
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Март. Владимир Путин процитировал Сталина и заявил, что России необходимо избежать "головокружения от успехов".

Апрель. Сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты исследования &quot;панамского архива&quot; документов, в которых содержались данные о сделке панамского офшора International Media Overseas (IMO) и компании Delco Networks, зарегистрированной на Виргинских островах. International Media Overseas принадлежала другу президента России Владимира Путина Сергею Ролдугину. Через вторую компанию, Delco Networks, возможно, проходили похищенные из российского бюджета средства.&nbsp;
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Апрель. Сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты исследования "панамского архива" документов, в которых содержались данные о сделке панамского офшора International Media Overseas (IMO) и компании Delco Networks, зарегистрированной на Виргинских островах. International Media Overseas принадлежала другу президента России Владимира Путина Сергею Ролдугину. Через вторую компанию, Delco Networks, возможно, проходили похищенные из российского бюджета средства. 

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