Январь. Цены на нефть обвалились ниже 25 долларов за баррель.
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Февраль. Дмитрий Медведев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля в исключительно мирной тональности. Премьер РФ затронул экономику, Сирию, проблему терроризма и Украину, в частности, сказав: "Минские соглашения должны быть выполнены полностью – это российская позиция. При этом мы люди здравомыслящие и готовы слушать разные идеи, в том числе компромиссные..."
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Март. Владимир Путин процитировал Сталина и заявил, что России необходимо избежать "головокружения от успехов".
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Апрель. Сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты исследования "панамского архива" документов, в которых содержались данные о сделке панамского офшора International Media Overseas (IMO) и компании Delco Networks, зарегистрированной на Виргинских островах. International Media Overseas принадлежала другу президента России Владимира Путина Сергею Ролдугину. Через вторую компанию, Delco Networks, возможно, проходили похищенные из российского бюджета средства.