Игги Поп: Прекрасная депрессия

Хедлайнер первого выпуска программы "Музыка на Свободе" – ветеран американской альтернативной рок-музыки Игги Поп. Его семнадцатый по счету студийный альбом Post Pop Depression выпущен лейблом Loma Vista. Игги Поп работал над записью вместе с группой идейно близких ему музыкантов в студии лидера группы Queens of the Stone Age Джоша Хомме – как сообщает пресса, "в условиях секретности". О тайне, наконец ставшей явью, из студии Свободы рассказывает Артемий Троицкий:

​

Игги Поп родился – правда, совсем под другим именем – 21 апреля 1947 года, то есть совсем скоро ему исполнится (странно сказать!) 70 лет. Да и выглядит Игги Поп странно, как какая-то курьезная ошибка природы – испещренным глубокими морщинами юношей... Но свой 69-й год музыкант провел в высшей степени насыщенно, о спокойном пенсионерском увядании не может быть и речи. Начну с того, что вышел и до сих пор успешно прокатывается документальный фильм Джима Джармуша под названием Gimme Danger, в котором в основном речь идет о молодых годах Игги Попа, о тех временах, когда он был фронтменом детройтской группы The Stooges. Картину я с удовольствием посмотрел, но вызвала она двойственные чувства: с одной стороны, масса интересного архивного материала времен рок-революции, "белых пантер" и всяческого "шума и ярости"; с другой – почти ничего о современном Игги, что тоже было бы любопытно. В режиссерском плане фильм добротный и очень почтительный – от новатора Джармуша можно было бы ждать чего-то позатейливее... Но хроника легендарно диких концертов молодых Stooges компенсирует, разумеется, все!

Трейлер фильма Джима Джармуша Gimme Danger

За отчетный год у Игги Попа вышло целых два новых альбома: один студийный, один концертный. Концертного я касаться не буду, называется он просто-напросто Live at the Royal Albert Hall и представляет собой живую видео- и аудиозапись нового материала в коктейле со старыми любимыми песнями вроде The Passenger или Sister Midnight. (Удивительно, что в репертуар не вошла I wanna be your dog). Но главное, конечно, это новый студийный альбом Post Pop Depression, то есть "Пост Поп депрессия". Полагаю, что "Поп" тут надо понимать скорее в широком, нежели персональном, смысле слова. Должен сказать, что альбом очень хорош и во всех ежегодных критических отчетах и рейтингах занимает ведущие места. Начнем ознакомление с ним с песни Break into Your Heart – "Взломаю твое сердце" или "Проникну в твое сердце"​:

Если эта песня до некоторой степени похожа на классическое творчество Игги Попа, это несомненный рок, то многие другие композиции с альбома Post Pop Depression в общем-то, я бы сказал, находятся между роком, французским шансоном и современным тяжелым романсом. Что совершенно естественно – и не только в силу возрастных характеристик артиста (согласитесь, захлебываться в панк-роке в 69 лет – это выглядело бы не очень органично), но и потому, что Поп уже несколько лет увлекается шансоном (не русским, увы), и записал два превосходных альбома в этом стиле, освоив даже французский язык (с произношением, правда, у него неважно...) Вот следующая мелодия с нового альбома – German Days. Песня о 70-х годах, когда Игги и Дэвид Боуи весело жили в Западном Берлине, пытаясь вылечиться шампанским от героиновой зависимости.

Несмотря на триумфальный фильм Gimme Danger, The Stooges уже вряд ли восстановятся, поскольку, кроме одного из гитаристов Джеймса Уильямсона и, естественно, самого живчика Игги Попа, все The Stooges – это значит, кстати, "Пугалы" или "Cтрашные шуты" – уже, к сожалению, отошли в мир иной. Поэтому остается надеяться на сольные альбомы Игги Попа, тем более что они ни в коей мере не разочаровывают. Продюсировал, кстати, пластинку известный гитарист, а теперь еще и продюсер Джош Хомме из группы Queens of the Stone Age, подыгрывали мастеровитые музыканты из тех же "Королев каменного века", а также барабанщик Мэтт Хелдерс из Arctic Monkeys. Теперь – одна из заключительных песен с альбома Post Pop Depression, называется она "Капли шоколада", Chocolate Drops.

"Когда каждый день – это судный день, не стоит молиться..." И капли шоколада в этой горькой песне Игги Поп ассоциирует не со сладостями, а с дерьмом. Вот такое темное кабаре. Голос, конечно, проникающий, западающий в память. И эта великолепная дикция... Я помню, как Борис Гребенщиков записывал свой первый и, к сожалению, единственный американский альбом. Дело было еще в 1988 году, в годы перестройки. И вот они с продюсером Дейвом Стюартом записывались в студии в городе Нью-Йорк, и Борис сказал: "Я хотел бы, чтобы мой голос звучал как голос Игги Попа". На что Дейв Стюарт ему вполне резонно возразил: "Но ведь ты же не Игги Поп!" На том и разошлись...

А у нас в эфире и на сайте Свободы настоящий Игги Поп и его новый альбом – надеюсь, далеко не последний.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 1):

1. Kvety (Czech Republic). Je Podzim, LP Milaček Slunce

2. Gabby Young & The Other Animals (UK). The Devil Has Moved in, LP One foot in front of the other

3. Dan Sartain (USA). Wipeout Beat, LP Century Plaza

4. Princess Chelsea (New Zealand). All the Stars, LP The Great Cybernetic Depression

5. Iggy Pop (USA). Break into your heart, LP Post Pop Depression

6. Iggy Pop (USA). German days, LP Post Pop Depression

7. Iggy Pop (USA). "Chocolate drops, LP Post Pop Depression

8. Chico Trujillo (Chile). Los nervios que tedi, LP La reina de todos las fiestas

9. Urge Overkill (USA). Girl, You'll Be a Woman Soon, LP Pulp Fiction

10. Gutzul Magik Foundation (Ukraine/Russia). Performer, LP Molfar

11. The Claypool Lennon Delirium (USA). Boomerang baby, LP Monolith of Phobos