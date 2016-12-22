Двушечка за пост в ЖЖ

Тюменский оппозиционный блогер и публицист Алексей Кунгуров получил два года колонии-поселения. К такому наказанию 20 декабря его приговорил Тюменский областной суд. Обвинение было предъявлено региональным управлением ФСБ по статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма".

Кунгуров осужден на два года колонии-поселения за пост в "Живом журнале" под названием "Кого на самом деле бомбят путинские соколы?". В публикации блогер критиковал политику российских властей в Сирии.

Этот его пост был опубликован в ЖЖ в октябре прошлого года, но задержали Кунгурова пять месяцев спустя, на следующий день после публикации другого поста – "Что России делать с Донбассом и Крымом? (часть 2)", где, в частности, говорится, что следует "официально признать ответственность РФ за гибель малайзийского Боинга", "выплатить компенсации семьям погибших", "улучшить отношения с Западом", а "слив Донбасса… в любом случае неизбежен", а на "удержание Крыма" не стоит "тратить силы".

Утром 3 марта этого года жена блогера Асия Байшихина написала в его "ЖЖ": "5 минут назад Алексея Кунгурова взяли органы возле его дома и увезли. В номерах и названиях статей я не разбираюсь. На вопрос "за что?" молоденький опер ответил: "Писать можно не все". Позже в квартире Кунгурова провели обыск. О том, как это происходило, в марте в интервью Радио Свобода рассказала Асия Байшихина:

– Не знаю, что искали, меня в квартиру не допустили в тот момент. Знаю, что была изъята вся наша техника, все компьютеры, мой в том числе, все устройства, все флешки, все жесткие диски. Мы как раз уходили из дома, я должна была везти детей на занятия, а Алексей собирался ехать на какую-то конференцию, у него были какие-то дела в Москве, и вот буквально у подъезда его взяли. Я уехала с детьми, а когда мы вернулись, дверь была закрыта, ключом я ее открыть не смогла, из-за двери неизвестный мужской голос говорил: "Проводятся следственные действия. Перестаньте ломиться". Что за действия, почему меня нельзя пустить – этого никто мне не сказал. Я звонила в милицию, звонила в прокуратуру, чтобы узнать, что происходит и может ли мне кто-то помочь попасть домой. В итоге мы с маленькими детьми провели целый день в подъезде.

– Алексея осудили по статье "Оправдание терроризма". Обвинение основывалось на чьих-либо заявлениях?

Якобы кто-то пожаловался на его журнал​

– Первоначально, насколько мне известно, обвинение основывалось на жалобах общественности. Якобы кто-то пожаловался на его журнал. На тот момент я сомневаюсь, что были какие-то реальные люди, которые писали заявления. Это, скорее всего, исключительно инициатива самих органов – ФСБ или наших, тюменских, правящих структур, – говорит супруга Алексея Кунгурова Асия Байшихина.

Алексей Кунгуров входит в топ российского сегмента "Живого журнала", ежедневная аудитория его блога составляет 60 тыс. посетителей. Его называют одним из членов "Комитета 25 января", созданного Игорем Стрелковым, однако сам блогер в интервью "Новой газете" отрицал свое участие в этой организации

Друзья блогера сразу же выдвинули версию о том, что причиной задержания Кунгурова стали его резкие политические высказывания. В блоге Кунгурова, который сейчас ведут его близкие, сразу же после задержания появилась такая запись: "Обвинение вынесено под председательством судьи Сафронова на основании одного единственного очень сомнительного документа – лингвистической экспертизы текста, проведенной ФСБ по Свердловской области. Заключение по сути представляет субъективное мнение. А субъективное мнение не может быть положено в основу приговора. Это означает, что публичных призывов к терроризму и публичного оправдания терроризма в тексте "Кого на самом деле бомбят путинские соколы" нет. Соответственно, нет общественной опасности деяния, а значит, нет преступления. К слову, другие экспертизы, которые установили невиновность автора текста, в том числе экспертиза члена СПЧ при Президенте РФ, не были приняты судом к рассмотрению".

Сразу же после задержания в доме Алексея Кунгурова был проведен обыск с "целью изъятия технических средств", после чего его 7 часов допрашивали в ФСБ. Тогда же Кунгурову сообщили, что против него возбуждено уголовное дело. После допроса он был отпущен под подписку о невыезде. Однако 15 июня блогер был задержан и помещен под стражу. На этом настоял представитель регионального управления ФСБ, мотивировав это тем, что, находясь на свободе, обвиняемый сможет "продолжить свою преступную деятельность и оказать давление на свидетелей".

12 декабря, когда начались судебные заседания по его делу, срок пребывания Кунгурова в СИЗО продлили до 28 февраля 2017 года. Суд опирался на данные экспертизы, которую провел доцент кафедры журналистики Тюменского госуниверситета Владимир Лысов. По мнению эксперта, в сообщении блогера присутствовали призывы к "дестабилизации общественно-политической жизни страны", "расколу в обществе", "революционным действиям определенного характера". Эксперт также утверждают, что Кунгуров положительно оценивает в своем посте в ЖЖ роль запрещенного в РФ "Исламского государства".

Адвокат Кунгурова Александр Зырянов уверен, что в обвинительном заключении нет доказательств вины Кунгурова, оно построено на мнении экспертов и показаниях неких свидетелей, интерпретирующих текст блогера в ЖЖ. Александр Зырянов говорит, что утверждения экспертов безосновательны, и даже находит в экспертизах признаки преступления, предусмотренного статьей 307 УК РФ ("Заведомо ложное заключение эксперта").

Суд над Кунгуровым был закрытым. Мотивировалось это как раз просьбами эксперта.

– 11 декабря в "Живом журнале" на странице Кунгурова, которую ведут теперь его друзья, появилась запись о преподавателе Тюменского государственного университета Лысове, который выступил в качестве эксперта и анализировал текст Алексея Кунгурова, за который его судят. Под этим текстом те, кто его прочитал, оставляли различные комментарии. Ознакомившись с ними, эксперт обратился к прокурору с заявлением, в котором попросил сделать заседание закрытым, так как ему угрожают, – рассказывает адвокат Кунгурова.

По ходатайству прокурора суд эту просьбу удовлетворил и закрыл заседания "для обеспечения безопасности участников процесса".

Я думал, что ему все-таки условно дадут

Уже после оглашения приговора эксперт по "делу Кунгурова" Владимир Лысов в интервью изданию Znak.com признался, что не ожидал столь сурового вердикта суда: "Я думал, что ему все-таки условно дадут. Или отправят дело на новое доследование, что-то такое. Я встречался с мамой Алексея дважды и знаю, что у него дети, одному два года, другому шесть. И по-человечески мне Алексея жаль. Поскольку я знаю его с раннего возраста. Я не кровожадный…"

Дело Кунгурова в Тюменском областном суде рассматривала выездная коллегия Приволжского окружного военного суда. Как пояснил адвокат блогера Александр Зырянов, это связано с тем, что Кунгурову вменяли статью 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

Рассмотрение таких дел находится в компетенции военных судов. Их в России три. Тюменская область относится к компетенции Приволжского окружного военного суда, судьи которого приговор по "делу Кунгурова" сейчас никак не комментируют.

Представители Регионального управления ФСБ России по Тюменской области также от комментариев воздерживаются. По их словам, вся официальная информация по делу блогера будет озвучена только после того, как в этом деле будет поставлена точка.

Пока же история продолжается. Кунгуров и его адвокат имеют право на подачу апелляции. И они намерены этим правом воспользоваться.

Думаю, что это был показательный процесс

– Мы планируем подать апелляционную жалобу в начале следующей недели. Намерены доказать невиновность Алексея. Рассматриваем и такой вариант, что придется обращаться и в Европейский суд по правам человека. Но пока планируем направить апелляцию в Верховный суд РФ, – говорит адвокат Кунгурова.

На протяжении всего процесса Алексея Кунгурова поддерживали его близкие. Друг и общественный защитник блогера Максим Карпиков комментирует приговор так:

– Думаю, что это был показательный процесс. Алексей – первый блогер в РФ, осужденный по этой статье. Часть вторая этой статьи была специально добавлена для ужесточения наказаний тех, кто высказывает свою позицию или взгляды. Процесс показал, что с помощью парочки заявлений от провластных активистов в органы и одной экспертизы текста достаточно, чтобы посадить человека за решетку.

Правозащитный центр "Мемориал" уже признал Алексея Кунгурова политзаключенным. Руководитель программы поддержки политзаключенных и преследуемых гражданских активистов правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис в интервью

Радио Свобода сказал, что политзаключенным Кунгуров был признан еще на этапе предварительного следствия, поскольку он был лишен свободы. После приговора правозащитники лишь подтвердили свою позицию.

– Это редкий случай совершенно вопиющего нарушения права на свободу высказывания мнения. Его обвиняют в оправдании терроризма, притом что он написал статью, она доступна в интернете, где просто критиковал действия российской власти в Сирии не с точки зрения ИГИЛ, естественно, он вообще левый и чуть ли не сталинист по убеждениям. Кунгуров не имеет отношения к ИГИЛ, никаких симпатий к ИГИЛ не испытывает и никак их не выражал, а просто аргументированно критиковал военную операцию в Сирии с точки зрения интересов России. И это было интерпретировано как оправдание терроризма, на основании заведомо ложной экспертизы. За это человек получил два года. Там не было призывов никаких. То есть это совершенно дикий случай! У нас много таких случаев, но этот особенно дикий, потому что нет никаких оснований для такой интерпретации текстов Алексея Кунгурова.

Это редкий случай совершенно вопиющего нарушения права на свободу высказывания мнения

​– Можно ли в данном случае проводить аналогию с делом Ильдара Дадина?

– Фактически это близкий случай, потому что человек получает срок за кристально чистую реализацию конституционного права: в случае Дадина – на свободу собраний, в случае Кунгурова – на свободу высказывания, свободу распространения информации, выражения мнения. В тексте Алексея Кунгурова нет никакого призыва, который можно было бы ложно интерпретировать. Просто вот критика власти, она сочтена оправданием терроризма без всяких оснований, – комментирует ситуацию правозащитник Сергей Давидис.

По словам супруги Кунгурова Асии Байшихиной, приговор, так же как и преследование ее мужа, скорее всего, является сведением личных счетов, поскольку Алексей Кунгуров не раз критиковал местных тюменских чиновников.