Норвегия бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список, в котором перечислены фамилии 31 россиянина, подозреваемых в применении допинга.

Норвежцы потребовали от Международного союза биатлонистов отмены намеченных в России международных соревнований, пока все процедуры не станут "чистыми", и дисквалификации российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Ранее на этой неделе аналогичные решения о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени с 9 по 12 марта, приняли федерации Великобритании и Чехии.

На прошлой неделе французский биатлонист Мартен Фуркад, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и десятикратный чемпион мира, призвал Международный союз биатлонистов наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. Французские биатлонисты могут также отказаться от участия в соревнованиях в Тюмени.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

На прошлой неделе Сочи лишился чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года после призыва Международного олимпийского комитета прекратить подготовку к чемпионатам и кубкам на территории России.