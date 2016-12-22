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Новости

Трамп назначит критика Китая главой совета по торговле

Китайская газета с фотографией Дональда Трампа на первой полосе

Китайская газета с фотографией Дональда Трампа на первой полосе

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Избранный президент США Дональд Трамп назначит главой созданного при администрации главы государства Национального торгового совета экономиста Питера Наварро, известного своей критикой Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявили в команде Трампа, Наварро будет заниматься разработкой торговой и промышленной политики, нацеленной на рост американской экономики и снижение массового перемещения рабочих мест из США.

Наварро входил в команду Трампа во время выборной кампании. Он написал ряд книг об экспансии Китая, которую неоднократно называл "экономической войной".

В декабре заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо заявил, что реализация предвыборных обещаний Трампа может привести к торговым войнам между Вашингтоном и Пекином.

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