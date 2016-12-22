Трамп назначит критика Китая главой совета по торговле

Избранный президент США Дональд Трамп назначит главой созданного при администрации главы государства Национального торгового совета экономиста Питера Наварро, известного своей критикой Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявили в команде Трампа, Наварро будет заниматься разработкой торговой и промышленной политики, нацеленной на рост американской экономики и снижение массового перемещения рабочих мест из США.

Наварро входил в команду Трампа во время выборной кампании. Он написал ряд книг об экспансии Китая, которую неоднократно называл "экономической войной".

В декабре заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо заявил, что реализация предвыборных обещаний Трампа может привести к торговым войнам между Вашингтоном и Пекином.