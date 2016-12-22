Подозреваемый в теракте в Берлине был известен спецслужбам США

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине, известен американским спецслужбам из-за связей с исламистами, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Амри искал в интернете инструкции по изготоволению бомбы, и использовал шифрованные каналы связи для обмена информацией с членами запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство". Имя тунисца фигурирует в списках лиц, которым запрещено летать в самолетах над территорией Соединенных Штатов.

О связях Амри с исламистами было известно и германским службам безопасности. Мужчина покинул Тунис семь лет назад, после чего провел 4 года в тюрьме в Италии. В Германию он прибыл с волной беженцев в июле 2015 года, но в июне этого года его прошение об убежище отклонили. Тунисца не смогли депортировать из-за отсутствия действительных документов. По информации германского МВД, у Амри было не менее 8 фальшивых паспортов.

В понедельник вечером грузовик въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке возле улицы Курфюрстендамм в Берлине. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".