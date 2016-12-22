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Суд смягчил наказание воспитательнице, осужденной за репост

Евгения Чудновец

Евгения Чудновец

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Суд сократил до пяти месяцев срок заключения воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, которую обвиняют в распространении порнографии из-за репоста видеоролика об издевательствах над обнаженным ребенком. Юрист Павел Чиков также сообщил, что суд отменил решение о передаче сына осужденной органам опеки.

Он уточнил, что прокуратура просила заменить наказание на исправительные работы. Защита требовала освободить женщину.

8 ноября Катайский районный суд приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам за репост годовалой давности в социальной сети "Вконтакте". Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал этот приговор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку "полноты и объективности проведенного расследования".

Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

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