Рождество под занавес

«В Рождество все немного волхвы…» - писал поэт. Но все зависит, видимо, от географии и, увы, от истории. На Рождество в Штатах от Сиэтла до Майями, от Портленда до Сан-Диего звучат спиричуэлс и госпелс и вполне светские рождественские песни, не то что бы колядки, но их родственницы. И кроме волхвов в толпах поющих мы видим погонщиков мулов и верблюдов, и носильщиков тюков. Рождественская Америка вот уже два с половиной века – черно-белая Америка библейских гимнов и духовных песнопений (афроамериканские, но и европейские корни), а также песен об ослепительно-белой зиме, о счастливом Рождестве в хорошо натопленном родительском доме - скорее белая Америка, чаще всего тех же европейских корней и WASP, хотя и афроамериканские музыканты поют песни Америки белой.

Но, и это подчеркивает историк джаза Йоахим Берендт, говоря о церковных гимнах и мощно ритмизированных мессах: «… если вы забрели в Гарлем или на South Side в Чикаго, вы не обнаружите большой разницы между экстатической атмосферой (церкви) и, скажем, концертом Лайонела Хэмптона. И там, и там идентичный ритм, пульс, тот же свинг в музыке и, весьма часто, те же инструменты, что и в джазе: саксофоны, электрогитары, ударные и, в последние годы, синтезаторы. Вы услышите типичные для буги-вуги басовые линии и блюзовые структуры, и увидите прихожан или посетителей клуба, отбивающих ритм руками и ногами, а иногда и танцующих…».

Где бы вы ни были, добро пожаловать в клуб «Времени Джаза». Вы можете слушать нас из космоса через мирные спутники HotBird и AsiaSat-7, а так же с нашего сайта www.svoboda.org . У микрофона в украшенном гирляндами, вызолоченном и пахнущим хвоей Париже – Дмитрий Савицкий.

​Donald Byrd – Elijah – 9:21 (Donald Byrd - New Perspective - Blue Note)

«Elijah», «Илья» - Илья-пророк. Хард-боповая композиция трубача Дональда Берда. Бёрд – труба и лидер; Хэнк Моубли – тенор-сакс; Хэрби Хэнкок – рояль; Кенни Баррел – гитара; Дональд Бест – вибрафон; Бутч Уоррен – контрабас и Лекс Хамфриз – ударные. Хор под управлением Колриджа-Тейлора Пёркинсона. «Blue Note» - BLP 4124. Мэтр Гельдер записал это альбом «Новые Перспективы» 12 января 1963 года.

Вот, что говорил сам Дональд Бёрд про этот диск:

«Я задумывал этот альбом более чем серьезно. Помня о моем происхождении, я всегда хотел сочинить музыку для целого диска, музыку звучащую как спиричуэлс. Самое точное определение, которое мне приходит на ум, когда я думаю о том, ЧТО мы записали, это – современный духовный гимн. В свое время в Новом Орлеане джазмены играли религиозную музыку так, как она звучала в церквах, но со своей техникой и структурой. Нынче мы, как современные джазмены, мы подходим к этой традиции с уважением и радостью».

​Mahalia Jackson - Elijah Rock - 4:50 (Sunday Morning Prayer Meeting With Mahalia Jackson – Columbia)

«Elijah Rock» – «Скала Ильи-пророка» - традиционный спиричуэл в исполнении Махалии Джексон – вокал и Милдред Фоллс – рояль. 25 апреля 1961 года, Париж.

«Если вы надумаете зайти в церковь в Гарлеме или в чикагскую на South Side, вы не обнаружите особой разницы в экстатической атмосфере, по сравнению, скажем, с концертом Лайонела Хэмптона. Абсолютно идентичные ритмы, тот же такт, тот же музыкальный свинг и, часто, те же музыкальные инструменты, что и в джазе: саксофоны, электрогитары, ударные и с недавнего времени – клавиши. Посетитель услышит басовые линии буги-вуги, блюзовую структуру и узрит восторженную заведенную толпу прихожан: хлопающих в ритм, пританцовывающих, а иногда и танцующих». Йохаим Берендт

Мой совет – прочтите Андрея Белого «Серебряного Голубя». Правда, кроме ража прихожан всё остальное не совпадает. Раж – близок по ритму, ускорению и финальному экзальтированному отключению, но не к методистам или баптистам, а к русским хлыстам…

В заснеженном Томске или Воронеже, а может быть на берегу теплого моря, на другом конце света, вы слушаете рождественское «Время Джаза». У микрофона в Лютеции ваш ДС.

​Mahalia Jackson - I Will Move on up a Little Higher – 5:25 (Mahalia Jackson - Gospels, Spirituals & Hymns – Columbia)

«I Will Move on up a Little Higher» - этот госпел был написан композитором, преподобным Уильямом Хёрбертом Брюстером, и впервые был исполнен братом Джоном Селлерсом в 1946 году. Но самой знаменитой версией стала пластинка, single, Махалии Джэксон, записанная 12 сентября 1947 года. Она разошлась тиражом в восемь миллионов экземпляров. Певице было 36 лет. Этот госпел был объявлен «песнью столетия» и занесен в Зал Славы «Grammy». Текст госпела основан на видение преподобным Уильямом Хёрбертом Брюстером «христианина, карабкающегося по лестнице на небо».

Как только нога моя коснется Сиона,

Земли Обетованной,

Я сброшу тяжелое земное бремя

И облачусь в одежды Славы.

Я отправлюсь домой однажды

И расскажу всю мою жизнь.

Я поднималась по холмам и горам,

А теперь я выпью из христианского источника:

Ты знаешь, все божьи дети этим утром

Будут пить эту, всё излечивающую, воду

И жить они будут вечно…

Но не забудем и тех, кто аккомпанировал Махалии Джэксон. Это Милдред Фоллс – фортепьяно; Джак Лэсберг – гитара; Франк Кэррол – контрабас и Банни Шоукэр – ударные. В данном случае запись была сделана 23 ноября 1954 года. Отмечу, что Милдред Фоллс играл на первой записи в 1947 году.

Есть неоспоримая связь между духовными песнопениями, ритмом-и-блюзом и рок-н-роллом. «I Will Move on up a Little Higher» входит в список пятисот песен, сформировавших рок-н-ролл.

​Elvis Presley - O Little Town of Bethlehem – 2:38 (Frank Sinatra & Elvis Presley - Christmas Gold Collection - Hbc Remastered Classics)

«O Little Town of Bethlehem», «О, городок Вифлеем» - в 1865 году священник Епископальной церкви, ректор церкви Святой Троицы в Филадельфии Филлипс Брукс, после паломничества в Палестину и в Вифлеем написал текст carol, рождественского хорала, на музыку органиста Льюиса Реднера. Эта рождественская песня стала самой популярной carol в США. В данном случае вы услышали короля рок-н-ролла Элвиса Пресли с диска-компиляции «Рождество – Золотая Коллекция». Увы, никаких сведений о том, кто аккомпанировал Пресли или когда и где он пел – нет. Компиляторы – дикие лентяи и место их в аду, факт.

​Ella Fitzgerald - We Three Kings Of Orient & O Little Town Of Bethlehem – 3:35 (Ella Wishes You A Swinging Christmas – Verve)

«We Three Kings Of Orient Are & O Little Town Of Bethlehem», «Мы, три короля с Востока» и «О, городок Вифлеем» - две популярные рождественские песни, carols, которые соединила в одну – Элла Фитцджеральд. Ей аккомпанировал оркестр Франка ДеВоль. Август шестидесятого года, Нью-Йорк. Три короля – волхвы:

«Мы три короля с Востока

Везем дары издалека

Через поля, через пустоши и болота,

Следуя вон за той звездой…

О, чудесная звезда, звезда в ночи,

Звезда царской красоты и яркости –

Веди нас к свету совершенства…»

Моя первая квартира, или студия, как у нас называют однокомнатные, выходила двумя окнами на витражи церкви Святого Евстахия. По вечерам и в воскресенье стоило распахнуть окна и органный рев (самый большой орган города), и хоровое пения заполняло квартиру, как живая вода. Я прожил почти 11 лет напротив Святого Евстахия, а потом сменил Чрево Парижа на Латинский квартал. Здесь церковь Святого Медара была в самом конце торговой улицы и я не раз заставал батюшку перед мессой, когда он переодевался, снимая костюм для джогинга, и отправляясь искать сутану. В наши дни я живу напротив самой невероятной барочной церкви Латинского квартала – Валь-де-Грас, в переводе - Долина Милости. Церковь была построена Анной Австрийской, а первый камень в ее основание был заложен ее сыном – будущим Людовиком Четырнадцатым. Среди моих русских знакомых есть друзья, которые по праздникам и воскресеньям поют в хоре этой церкви…

Сегодня колокола Нотр-Дам, Святого Евстахия, Сан-Медара и всех, уцелевших от революции 18 века и строительных работ барона Османа, колокола церквей и соборов сотрясают промозглый воздух столицы нестареющим евангельским призывом….

​Liz McComb - Said I Wasn't Gonna Tell Nobody – 5:07 (Liz McComb - Live - Bonsai Music)

«Said I Wasn't Gonna Tell Nobody», «Сказал, я никому не расскажу» - госпел Алекса Брэдфорда. Лиз МакКомб – вокал и рояль; Тайтас Уильямс – гитара и второй голос. Гастроли Лиз МакКомб по Франции, концерт в театре Елисейских полей, 1994 год.

Классический прием госпелс, прием вопроса и ответа или же рефрена, повторения фразы, перешедший в свое время в ранний джаз и свинг и превратившийся даже в соревнования оркестров.

Лиз МакКомб в ранний момент карьеры выбирала между джазом и духовными песнопениями. Американская пресса называет Лиз МакКомб – «певицей госпелс нашей планеты».

​Ella Fitzgerald - White Christmas – 3:01 – (Ella Wishes You A Swinging Christmas – Verve)

«White Christmas», «Белое Рождество», я бы сказал, «Белое, как Снег, Рождество» - Ирвинга Берлина, который знал мальчиком, что такое снег и белое Рождество в царской империи. Элла Фитцджеральд и оркестр Расса Гарсия. Запись была сделана для «Verve» в 1960 году. Ремастеринг был осуществлен позже – в 2002 году.

​Frank Sinatra - White Christmas - 2:37 (A Jolly Christmas From Frank Sinatra – Capitol)

«White Christmas», «Белое Рождество». В данном случае Синатре аккомпанировал оркестр Нэлсона Ридла. Запись сделана «Кэпитолом» на виниле в 1954 году.

Sister Rosetta Tharpe - How Far From God – 2:57 (From Gospel To Soul - When The Church Hits The Charts – Decca)

«How Far From God», «Как далеко от Господа». Госпел, который не просто переходный от спиричуэла, но в котором слышны еще самые ранние формы духовных песнопений – крики. Автор слов, музыки и исполнительница – сестра Розетта Тарп. В записи участвовали: Сэмми Прайс – фортепьяно; Билли Тейлор – контрабас и Уолэйс Бишоп – ударные. Нью-Йорк, 11 января 1946 года.

А теперь нечто не до конца расколдованное. Вы слышали эту мелодию в исполнении Джона Колтрейна. Она по праву считается в его интерпретации – шедевром. Вы слышали эту же песню в исполнении Сары Вон и Эллы Фитцджеральд. И мало кто догадывался, что эта теплая, полная лиризма песня – рождественская…

​Youn Sun Nah - My Favorite Things – 4:00 (Youn Sun Nah - Same Girl - Hub Music)

«My Favorite Things», «Мои любимые вещи». Музыка Ричарда Роджерса, слова Оскара Хаммерстайна. Песня эта была написана в 1959 году для мюзикла «Звуки Музыки». Текст песни, который не подвергся некалендарному переводу, это список пожеланий, список любимых вещей, которые не так-то просто подарить на Рождество. Почему? Судите сами:

Капли дождя на розах и усы котёнка,

Начищенные до блеска медные чайники

и тёплые шерстяные рукавицы,

Коричневые бумажные пакеты,

перевязанные лентами –

Вот немногие из моих любимых вещей.

Пони кремового цвета

и хрустящий яблочный штрудель,

Колокольчики на дверях домов и в упряжках лошадей,

шницель с лапшой,

Дикие гуси, летящие с луной на крыльях –

Вот лишь немногие из моих любимых вещей.

Девочки в белых платьях

с голубыми атласными поясами,

Снежинки, что остаются на моём носу и ресницах,

Зимы с их серебряной белизной,

которые, тая, превращаются в вёсны –

Вот немногие из моих любимых вещей…

Автор текста песни Оскар Хаммерстайн ясно дает понять, что есть вещи, которые не завернешь в цветную бумагу со звездами и не положишь под рождественскую елку… Я взял этот перевод с российского сайта lyrsense.com. Это подстрочный перевод, но очень точный.

Это Юн Сун На, корейская певица, родившаяся в Сеуле 45 лет назад в известной музыкальной семье. Девятнадцать лет назад она отправилась в Париж (Юн Сун На прекрасно говорит по-французски), чтобы освоить джаз и шансон. Она училась в знаменитых музыкальных школах, среди которых была, наверное, главная, через которую прошли многие крупные американские джазмены. Это Национальный Институт Музыки в Бовэ, где преподавали Надя и Лили Буланжэ. «Мои любимые вещи» открывают, получивший всеобщее признание, диск певицы «Same Girl», вышедший четыре года назад. Я, несомненно, вернусь к Юн Сун На, которая отныне выступает на всех пяти континентах, подчас давая в год, как в позапрошлом, более двухсот концертов.

​Bing Crosby - Silent Night, Holy Night – 3:02 (Bing Crosby- His Legendary Years - Decca)

«Silent Night», « Stille Nacht, heilige Nacht» - «Тихая Ночь, Святая Ночь» - австрийского церковного органиста Франца Грубера, которому священник Йозеф Мор принес слова поэмы и попросил переложить на музыку.

В тот же день, в Сочельник 24 декабря 1818 года, этот, самый популярный в мире рождественский христианский гимн, был исполнен впервые.

Ночь тиха, ночь свята,

Люди спят, даль чиста;

Лишь в пещере свеча горит;

Там святая чета не спит,

В яслях дремлет Дитя…

В данном случае Бинг Кросби, записанный (типичная для компиляций дата!) между ноябрем 1931 года и декабрем 1957-го.

Вот, пожалуй, и всё на это Рождество. Праздничный коктейль из госпелс, carols и джаза. Звукорежиссер «Времени Джаза» - Александр Аркадьев, автор и ведущий – Дмитрий Савицкий. Радостного вам Рождества, белого, как White Christmas, и осуществления всех желаний (включая забытые детские!).И счастливого и удачного веселого Нового Года!

На этом, клуб «Времени Джаза», опускает тяжёлый бархатный занавес...

Всех вам благ!

Чао, бай-бай!

Что ж, вот и всё!