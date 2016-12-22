Кремль признал право Навального участвовать в выборах президента

Баллотироваться на выборах президента России может любой гражданин страны, соответствующий требованиям Конституции. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о законности участия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах в 2018 году, передает "Дождь".

Ранее в Кремле заявляли, что "никак" не относятся к намерению Навального выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Согласно Конституции России, в выборах президента может участвовать любой гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.

Накануне председатель Госдумы России Вячеслав Володин отверг законность участия Алексея Навального в выборах президента. По словам Володина, Навальный "вводит людей в заблуждение", говоря о своем намерении выдвигаться в президенты.

Алексей Навальный был лишен права участвовать в выборах после того, как ему был вынесен обвинительный приговор по делу "Кировлеса". Однако в ноябре Верховный суд отменил приговор, исполняя решение Европейского суда по правам человека. Дело сейчас повторно слушается в Кирове. Если Навальный будет вновь осужден, он опять потеряет право баллотироваться. Однако, как подчеркивает оппозиционер, заявивший о намерении выдвигаться в президенты на прошлой неделе, в данный момент закон его участию в выборах не препятствует.

В эфире Радио Свобода во вторник Навальный заявил, что выступает за то, чтобы определить единого оппозиционного кандидата в президенты.

Выборы президента пройдут в России в 2018 году.