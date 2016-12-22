"ВКонтакте" попала в черный список сайтов, нарушающих авторское право

Социальная сеть "ВКонтакте" и торрент RuTracker вошли в черный список сайтов, угрожающих американской креативной индустрии. В докладе Управления торгового представительства США говорится, что эти сайты способствуют распространению материалов, нарушающих авторские права.

Кроме российских порталов в список также включен популярный международный интернет-магазин Taobao, созданный крупной китайской компанией Alibaba Grouр. В этом магазине можно нередко встретить подделки известных брендов.

США ежегодно распространяют доклады о нарушении прав интеллектуальной собственности по всему миру. Список не предусматривает каких-либо санкций против указанных в нем сайтов и компаний.