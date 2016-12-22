Так называемые православные

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», выявил, что 69% россиян являются стихийными католиками. В ответ на вопрос, от кого в православной традиции исходит Святой Дух — от Отца и от Сына или только от Отца — большинство респондентов выбрали первый вариант, который на самом деле соответствует католической трактовке догмата о Святой Троице. Стоит отметить, что это отличие, также известное как филиокве (лат. "и от сына"), стало одним из основных причин раскола христианской церкви в 1054 году и ее разделения на католическую и православную. Верный ответ на вопрос дали 10% опрошенных, 18% затруднились с ответом.

Многие комментаторы радуются такому стиранию границ между православием и католичеством.

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Gennady Klimov

Филиокве, спор от кого исходит Дух Святой - от Отца или Сына - стал прочной разделения и вражды между православными и католиками. Но 69 % российских православных сегодня согласны с католиками. И из-за чего копья ломали? Зачем столько вражды?

Роман Сехниаидзе

В общем, поздравляю. De facto завершилось тысячелетнее противостояние между католиками и православными.

Современные российские православные в большинстве своем разделят позицию католиков по поводу догмата об исхождении святого духа.

Михаил Лифшиц

Остаётся только принять домат о безгрешности патриарха (по аналогии с папой) и разница между католиками и православным исчезнет вовсе...

Yaroslav Mar

Ну что, товарищи ортодоксы? Стоило устраивать схизму из-за этого? Выбирайте сами теперь: или признайте, что 69% православных – еретики, или бегом подписывать унию и присягать на верность Ватикану.

Ігор Бурдяк

Подавляющее большинство (69%!) православных РФ придерживаются католического вероисповедания. О чем это свидетельствует? А о том, что московский князь Василий с характерным прозвищем "Темный" был неправ, а преследуемый им митрополит Киевский Исидор, который подписал Флорентийскую унию, стоял на верном пути.

Vitaly A. Kharitonov

Если бы делегаты на поместные соборы избирались всем церковным народом, то РПЦ могла бы принять Filioque. И прощай, Стамбул!

Большинство комментаторов злорадно отмечают, что незнание основных догматов своей веры не говорит ничего хорошего о тех, кто считает себя православными.

Michael Gotesman

Это те же 69%, что до 1991 года были атеистами - в соответствии с партийной линией?

Sergey Krasikov

Не мог шиита от суннита, как мы ни бились, отличить.

Яуген Грамыка

Надо было ещё спросить, чем католики отличаются от православных. Думаю, что результаты были бы также ошеломляющими.

Alexej Wassin

Католики сидят, когда орган играет, а у православных органа нет, поэтому и не сидят. А если бы был, то тоже сидели. Поэтому главное отличие - орган.

Xenia Loutchenko

По-моему, это говорит о том, что только 10% православных интересуются содержанием своей веры

Roman Dobrokhotov

Это к слову об истинной религиозности православных

Stanislav Lvovsky

Очень всё-таки религиозная страна — Россия. Опора вселенского православия. Как нашла один раз в Херсонесе свое исконное Филиокве, так его и хранит. Вот она, вся как есть живительная сила Традиции, помноженной на вековую преемственность — а совсем не жук лапкой потрогал.

Igor Voronin

Не помню, когда я последний раз так смеялся. Оказывается, 69% членов РПЦ - католики. )))) А чего же они тогда так католиков не любят?

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Fyodor Krasheninnikov

Я рыдал.

Интересно по всем догматам опросить)

Dmitry Andrusenko

Когда мне доводилось проводить среди своих знакомых соблюдающих пост импровизированный опрос, который, конечно, не претендует на репрезентативность, цифры были ещё более удручающими.

Алексей Онищенко

Вот и я говорю, нету у нас православных. Есть люди верящие в то что надо пасочки посвятить и свечечку поставить. А православных - нету. Вот и попы себя так ведут порой.

Алексей Денисенков

Устроили в редакции маленький опрос, не подглядывая. Четверо оказались католиками, двое православными. Это по поводу догмата

Глеб Павловский

этак можно выявить всю онтологию Мiра Божьего полностью, на базе всероссийского опроса мнений. А в теологию зря они лезут

Fyodor Krasheninnikov

Любопытно бы сделать сайт, где все желающие могли бы пройти тест по богословию и узнать, что они на самом деле исповедуют.

Подозреваю, многие бы крайне удивились, что то, что они считают православием, таковым отнюдь не является. Всплыли бы самые странные и нелепые ереси всех времен и народов)

Ruth Stubenitzky

В ранних 2000-х я как-то делала опрос типа капчи, чтобы пускать на мой планируемый сайт только верующих, а там был один вопрос - кто Иисус - Бог, Человек, еврей, грек, римлянин, русский, американец. Больше половина моих друзей пролетело на том, что считали, что Иисус - не человек. Вроде бы официальных монофизитов среди них не было ни одного.

Pavel Nikonov

Спросили бы их Святой Дух Бог или энергия исходящая от Бога, то 80% можно было бы в Свидетели Иеговы записать. Это как "научных атеистов" спрашивать три закона Ньютона или правило буравчика. Вроде все ходят в школу, а никто ничего не знает. Это как в притче про сеятеля.

Многих данные опроса ничуть не удивили.

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Александр Платунов

Трактуют? Догматы? Две трети православных? Насмешили. Они и крестятся-то с ошибкой, а вы про догматы))))

Dmitry Butrin

(недовольно)

вы б еще про хлеб причастия спросили, какой нужен, пресный или квасной. и как вариант блины.

Thomas Cranmer

Интересно, опрос проводился среди всех православных христиан России, или лишь среди тех 30% от их числа, которые считают, что Бог есть?

Кирилл Шулика

Я в этот опрос не верю. Всего 18% затруднились с ответом.

Marat Dokhov

Неудивительно. 99% моих дискуссий с православными на 99% состоят из того, что я им рассказываю о догматах их религии о которых они не имели представления.

Утверждение, от кого исходит Святой Дух, входит в молитву "Символ веры", где перечислены все основные православные догматы:

Верую... в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, говорившего через пророков.

Denis Gusakov

Это следствие определения религиозной принадлежности по национальности. Эти «православные» ходят в церковь в лучшем случае два раз в год — на Рождество и Пасху, не исповедуются не причащаются. И, конечно же, не помнят собственный Символ Веры: «Верую... в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки».

Tatiana Narbut-kondratieva

то есть, Символ Веры не знают. две трети не знают. ну хоть про Троицу в курсе. впрочем, возможно, узнали из самого вопроса.

неудивительно, но показательно.

Alexey Epifanov

2/3 - это оптимистичный вариант. 99% вообще не знают во что верят. Чисто в виде суеверия, не больше. И догмат о Троице знают только в виде пословицы: "Бог троицу любит" ))))

Nataly Moiseeva

Ну это же известный факт, что православие в массовом сознании чуть менее, чем полностью подменено язычеством. То есть вот эти 69% "православных" россиян наверняка и через плечо при виде кошки плюют, и на кладбище еду оставляют, и считают, что, если в церковь в брюках не ходить, то всё остальное Бог простит. Это я немного утрирую,конечно.

Хорошей иллюстрацией "веры как суеверия" служит твит Натальи Поклонской.



Ivan Philippov

я тут недавно сходил на встречу с депутатами районными. тут наша военная часть решила себе часовню построить. сил никаких нет как им молиться надо. разумеется, не на своей территории, а на территории сквера с деревьями. на встрече было много лысых православных с толстыми шеями, которые загородили собой вход в зал для неизбранных. ну я в результате стоял с остальными жителями в предбаннике и слушал. а там еще пара православных сторонников ходила. такие все из себя военные, истовые, грудью за храм стоящие. спорили много. ну я тоже поспорить решил.

подхожу к товарищу в штатском и спрашиваю: вы, товарищ, ведь русский православный человек, если так за храм ратуете? он соглашается. русский, да, православный. прекрасно, говорю ему. то есть вы как православный мне сейчас можете Символ Веры воспроизвести, правда? это ж каждый православный должен знать наизусть. важная вообще молитва. ну да, говорит православный, могу, только у меня сейчас дела, щас я сбегаю тут за угол. и исчез.

у второго православного я про Иисусову молитву спросил, он даже отвечать не стал. так он быстро сбежал, что я даже не успел свой любимый вопрос задать: в чем разница между "кадилом" и "паникадилом".

это я к чему. вопрос "От кого исходит Святой дух" - это издевательство. это вы спрашиваете у людей, которые Святителю Николаю, Мир Ликийских чудотворцу, молоко и печеньку на ночь на окне оставляют. как, блин, котику или там другому какому-нибудь зверю. это фарс и люди, опрос проводившие, наверняка это хорошо понимали.

я ни коим образом не претендую на какое-то эксклюзивное знание, но в своей жизни дважды слышал оценки внутрецерковных исследований, оба раза от очень в этом вопросе понимающих людей. один вообще епископом был. оба примерно одно и то же говорят: 7% у нас в стране православных. в смысле таких, которые примерно себе представляют хотя бы базовые основы своей веры, ходят по воскресеньям на литургию, причащаются, исповедуются, ведут церковный образ жизни. 7%. для контекста - "по оценке Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, медицинские настойки и алкоголесодержащие лосьоны регулярно употребляют более 10% россиян". то есть Боярышник пока в качестве национальной идеи выигрывает. а вы говорите "от кого Святой дух" исходит.

Ilya Sidorov

Вспомнилась история - когда в конце 19 века проводили опрос среди русских крестьян, на вопрос "Из кого состоит Святая Троица?" - многие отвечали - Христос, Богородица и Никола-Угодник.

Михаил Жеребятьев

Напомнило мне историю спора двух учёнейших католических богословов позднего средневековью, которую приводил в своих книгах А.Я.Гуревич. Короче, захотели проверить учёные мужи простых людей на предмет знания догматических основ веры. Встречают на дороге простого крестьянина и задают ему вопрос, что то скажет об Отце, Сыне и Св.Духе. Тот без задней мысли поведал, что отец пребывает дома, ибо уже стар, его сын трудится в поле, а про Св. Духа вообще слышат впервые.

Natalia Vinokurova

тут есть еще один момент: православными себя считает 75% населения. реально в храм 1-2 раза в год - 10-15%, а регулярно, так чтобы знать догматы - 3-5%. так что те кто путает католические догматы с православными, они конечно, ни на какой храм время не тратят. это просто люди, которые себя идентифицируют как православные.

Mikhail Gumanov

Кстати, тот, кто "исправно ходит в храм", никогда так не ошибётся с филиокве, поскольку Символ Веры хором произносится всем храмом на каждой литургии.

Artem Rondarev

нащет "те кто ходит в храм никогда не ошибаются" я вам рекомендую опросить прямо у храма людей, вас удивят результаты

Leonid Yannau

Вы думаете, что посещающие церковь от случая к случаю и считающие себя православными, понимают слова литургии? Мы вообще православные условно. Многие из православных даже простых церковных ритуалов не знают. Особенно смешно, когда крестятся как православные, а потом целуют пальцы, как католики.

Анастасия Сторожева

“Веруешь ли в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшего пророки”, - спросил фонд “Общественное мнение” у россиян. “Чо? - ответили россияне. - А последнее слово можно еще раз повторить?”

Многие советуют подождать уроков закона божьего – на них школьники наконец-то все узнают.

Всеволод Кисиленко

Ну, теперь вы понимаете насколько жизненно необходимы уроки православия в школах?!

Igor Lysenko

Ничего, детей в школах выучат на уроках закона божьего. А когда ЕГЭ по нему сдадут - любого католика передиспутируют.

Некоторым даже показалось, что сам факт проведения такого опроса свидетельствует об интересе к введению таких уроков. Однако на самом деле опрос был проведен по заказу исследовательской службы "Среда", которая специализируется на "исследованиях религии, веры, духовности, ценностей, идентичности и моральных установок современного российского общества".

Небольшая доля комментаторов считает, что вопрос был поставлен некорректно.

Dennis Ioffe

Только от Отца?

Ни одно из этих утверждений.

Андрей Рахновский

Опрос не добросовестный или сознательно (что некрасиво само по себе) или авторы опроса не далеко ушли от тех, кого они опрашивают). Ответ от "Отца и Сына" вполне православен. Если бы спросили "от Отца и Сына как от единого начала", то тогда другое дело.

Alexey Chumakov

Ересью с православной точки зрения является католическое мнение о предвечном ("прежде всех век", т.е. до создания мира) исхождении св. Духа как от Отца, так и от Сына. Но, согласно преп. Максиму и православному догматическому богословию, св. Дух, исходя предвечно от Отца, почивает предвечно на Сыне и ниспосылается в мир Им - же "Егда же приидет Утешитель, Егоже Аз послю вам от Отца, Дух истины, иже от Отца исходит". Так что во времени Сын служит источником Духа, посылая Его верным во времени, и говорить что Дух "не исходит от Сына" есть богохульство. Просто этому утверждению не место в Символе веры, где речь идет о предвечном исхождении, и именно поэтому православные протестуют против Filio que, но совсем не потому что Дух не исходит от Сына, по их верованию. Так что интуиция верующих совершенно верна - конечно, Христос есть источник св. Духа, пусть и не в предвечном понимании. Особенно удивительна критика мнения верующих со стороны тех, кто регулярно произносит тропарь третьего часа

А кому-то кажется, что такие богословские тонкости не так уж важны.

Nikolay Uskov

я бы не стал связывать раскол церкви преимущественно с вопросом исхождения Святого Духа, - тогда был важен скорее вопрос пресуществления - то есть трактовки таинства евхаристии, - ответ на него во многом формировал матрицы Востока и Запада. Интересно, что сами католики давно тактично обходят вопрос исхождения Духа в символе вере. Просто: и в Духа Святаго веруем. Никакого filioque. Действительно, объяснить человеку разумному разницу в вопросе исхождения Духа только от Отца или еще и от Сына сложнее, чем доказать бытие самого Бога. Вам интересно слушать про иманентность ипостаси? Нет. И правильно.

Дмитрий Малахов

высоколобые интеллектуалы с богословским образованием сейчас весело глумятся над простым верующим народом по поводу этого опроса, как будто народ обязан разбираться во всех этих тонкостях.

между тем, сам опрос довольно манипулятивный, ибо нормального православного варианта ответа, который заметно бы изменил результаты - от отца через сына - не было.

впрочем, за 20 лет церковной жизни я ни разу не встречал человека, который сознательно исповедовал бы святую филиокву, где они нашли 69% таких - ума не приложу, наверное, опросили 10 приходских бабок в деревне гадюкино.

Марк Шишкин

Конечно же, дорогие россияне никакие не криптокатолики. Они отвечали руководствуясь житейской логикой: "нам не жалко, пусть и от Него тоже, а то вдруг обидится и покарает". Это такое смутное благоговение и смутный страх, от которого, до догматической точности, человеческая культура тысячелетиями эволюционировала. Тема Филиокве вообще не первопричина православно-католических распрей. Папская власть, как известно, сопротивлялась этому специфическому учению германцев, обратившихся от арианства к ортодоксии. Но западные избыточные догматы шли тоже от искреннего благоговения, как и восточно-православное желание, сделать иконостас повыше и постов побольше.

С другой стороны, знание догматов еще не делает человека истинно верующим, а незнание – неверующим, отмечают коментаторы.

Maxim Chayko

Да растерялись эти православные. И ничего в этом странного нет. "Иже от Отца исходящего" в Символе Веры сразу не вспомнили. Пусть их.



Главное, не догматы знать, а по христианским заповедям жить. Или стремиться хотя бы.



Я вот вспоминаю, как один священник пообщавшись с буддийским монахом воскликнул "какой хороший христианин". А тот подумал: "настоящий буддист!")))



И это важнее, правда.

Andrei Desnitsky

Это не беда, когда православные в некоем опросе массово отвечают, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Хуже, когда они заявляют (реальный случай), что от патриарха.

Alexei Stepanov

Ну а что, Святой Дух - от патриарха, а суверенитет и власть - от президента. Вполне симфоническая картина мира.

Olena Sycheva

А вот мне кажется страшнее другое - когда и Отче Наш знает, и с догмами не путается, но в жизни поклонник чекистов и всякой другой нечисти.