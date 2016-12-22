СМИ: следователи пытаются взломать телефон убийцы посла Карлова

Российские и турецкие следователи работают над тем, чтобы получить доступ к данным на телефоне убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает издание Hurriyet, следствие ищет ответ на вопрос о том, кто мог предоставить убийце посла Мевлюту Алтынташу информацию о выставке и о выступлении Андрея Карлова на ее открытии.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Нападение совершил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, уволенный летом этого года в рамках расследования попытки вооруженного переворота в Турции. Во время стрельбы молодой человек выкрикивал обвинения в адрес России за ее действия в Сирии. Россия и Турция расследуют убийство совместно.