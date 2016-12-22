Блогера задержали по делу о кресте на памятнике Дзержинскому

В Краснодаре задержан оппозиционный активист Алексей Кнедляковский. Его остановили у подъезда, посадили в машину и увезли в отделение, сообщила в твиттере его жена Лусинэ Джанян.

Портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на Александра Попкова передает, что Кнедляковского подозревают в причастности к акции 20 декабря, когда неизвестные приделали крест к бюсту Феликса Дзержинского.

По этому же делу полицейские накануне пытались доставить в отделение краснодарского активиста Виктора Чирикова. Он отказался ехать с ними, назвав обвинения в свой адрес блефом.