На двери берлинского грузовика нашли отпечатки пальцев подозреваемого

В Германии следователи обнаружили отпечатки пальцев подозреваемого в совершении теракта в Берлине тунисца Аниса Амри на двери и руле грузовика, на котором он задавил людей на рождественской ярмарке. Об этом в четверг сообщает газета Süddeutscher Zeitung.

Германские спецслужбы на протяжении месяцев следили за подозреваемым из-за его связей с исламистами. По информации еженедельника Der Spiegel, подозреваемый предлагал себя исламистским группировкам в роли смертника еще несколько месяцев назад. Его не задержали из-за недостатка улик.

Амри прибыл в Германию с волной беженцев в июле 2015 года, но в июне этого года его прошение об убежище отклонили. Власти не смогли его депортировать из-за отсутствия действительных документов. Тунисец использовал несколько фальшивых паспортов с разными именами.

В понедельник вечером грузовик въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке возле улицы Курфюрстендамм в Берлине. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".