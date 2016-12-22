Заслужить ненависть

Непонимание и осуждение – так вкратце можно охарактеризовать реакцию в российском обществе и социальных сетях на известие об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Большинство комментаторов соглашаются с тем, что это был террористический акт и ему нет оправдания. Однако дело не в том, как квалифицировать это убийство: одиночный теракт, месть или тщательно спланированный заговор. Существенны мотивы, которые заставили 22-летнего Мевлюта Алтынташа расправиться с российским послом, заплатив за это собственной жизнью. Об этих мотивах рассуждают в основном зарубежные блогеры и помалкивают российские. Помалкивают не из боязни, а от непонимания. Убийство посла кажется им немотивированным и едва ли не вероломным. Ведь он не сделал никому ничего плохого. Ведь Россия не сделала никому ничего плохого. Напротив, она борется с терроризмом в Сирии, а это выше всяких похвал. Следовательно, убийство посла – происки исламских экстремистов, фанатиков и международных террористов.

Народ в России не глупее любого другого народа. Однако для того, чтобы адекватно анализировать ситуацию и делать правильные выводы, необходимо получать достоверную информацию. Ее в России катастрофически не хватает. Люди выносят свои суждения, основываясь на том пропагандистском мусоре, которым их ежедневно пичкают государственные средства массовой пропаганды. Среднестатистическому российскому потребителю теленовостей непонятно, за что можно ненавидеть Россию. Ненавидеть настолько, чтобы с готовностью отдать собственную жизнь ради убийства ее представителя. Этот среднестатистический потребитель телевизионной отравы не видит ни кадров российских бомбардировок Алеппо, ни ужасающие кадры погибших там детей, ни сцен расстрела украинских военнопленных в Донбассе, ни всего того, что отвращает цивилизованный мир от России и рождает во многих народах неугасимую ненависть к ней.

Российский обыватель находится в приятном заблуждении относительно миротворческой миссии России, гуманности ее армии, непрактичной щедрости ее зарубежной политики. Российский обыватель живет в окружении мифов и убаюкивающей лжи. Его совесть спокойна. Поэтому, сталкиваясь с ненавистью к его стране, он искренне недоумевает: "За что?"

Российская власть хорошо усвоила исторический опыт авторитаризма: для превращения народа в послушную и бездумную массу надо прежде всего заткнуть рот тем, кто говорит, и уши – тем, кто слышит

Похожая ситуация была в нацистской Германии, когда миллионы немцев были уверены в том, что Адольфа Гитлера заслуженно называют "канцлером мира", что он искренне заботится о соотечественниках за рубежом, что он из последних сил сдерживает агрессивный англо-американский империализм и советский большевизм. Они ничего не знали о лагерях смерти, и не мудрено: немецкие газеты об этом не писали, по радио об этом не говорили. Потом, после военного поражения, они пытались оправдаться этим незнанием, и в ответ на это оккупационные власти устраивали для них принудительные экскурсии в лагеря смерти. Смотрите на плоды вашего незнания: эти миллионы замученных ни в чем не повинных людей – цена вашего молчания. Или нежелания знать. Или боязни докопаться до правды.

Российскому обывателю еще только предстоит прозреть и взглянуть на себя и на свою страну со стороны, глазами тех, кто пережил реальные последствия кремлевской экспансии, кто видел подлинную жизнь, а не лживую телевизионную картинку с Останкинской башни.

Когда это произойдет – да и произойдет ли прежде, чем очередной безответственный маньяк развяжет глобальную войну? – сказать трудно. Российская власть хорошо усвоила исторический опыт авторитаризма: для превращения народа в послушную и бездумную массу надо прежде всего заткнуть рот тем, кто говорит, и уши – тем, кто слышит.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист, ведущий программы Радио Свобода "Дежавю"