Саратовское издание проверят из-за высказываний Мальцева о Путине

Прокуратура Саратовской области попросила Роскомнадзор проверить местное новостное агентство "Свободные новости" на наличие признаков терроризма и экстремизма и оскорбления чиновников.

В издании сообщают, что запрос связан с несколькими публикациями, в которых приводятся высказывания националиста Вячеслава Мальцева, в том числе о политике президента России Владимира Путина. В них ведомство усмотрело "неконституционные способы" разрешения политических процессов в России и "критическую оценку деятельности высшего должностного лица государства".

По данным "Свободных новостей", Роскомнадзор переслал запрос прокуратуры в областной центр по противодействию экстремизму.