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Новости

МИД Белоруссии заявил протест из-за высказываний российского учёного

Министерство иностранных дел Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии

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Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало советника-посланника российского посольства в республике Вадима Гусева, чтобы заявить протест в связи с высказываниями ученого Леонида Решетникова о белорусской истории и языке.

Директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников заявил, что белорусский язык создан постановлением Коммунистической партии в 1926 году, а сама Белоруссия, по его мнению, является исторической частью России и не может быть независимой.

В Минске эти слова считают необоснованными и неприемлимыми. В заявлении МИД подчеркивается, что позиция учёного не соответствует стратегическому характеру белорусско-российских отношений.

Российский институт стратегических исследований учрежден президентом России и занимается изучением взаимоотношений Москвы с другими странами.

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