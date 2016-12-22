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Новости

Экс-главу Комитета РФ по печати оштрафовали на 100 тысяч рублей

Борис Миронов в Баманном суде

Борис Миронов в Баманном суде

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Басманный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего председателя Комитета Российской Федерации по печати Бориса Миронова, которого обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом сообщает агентство "Москва".

В октябре минувшего года стало известно, что Миронову предъявлено обвинение в экстремизме из-за его книги "Русские. Последний рубеж", которую Замоскворецкий суд запретил в 2014 году.

Ранее одного из основателей "Российской газеты" Бориса Мирнова уже арестовывали по делу о разжигании межнациональной розни, а несколько его книг – например, "Битва с игом иудейским" и "Русское восстание" – были включены в список экстремистских материалов.

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