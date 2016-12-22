Гюлен осудил убийство посла России и опроверг свою причастность

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен снова осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова и заявил, что убийца дипломата не связан с его организацией FETO. Об этом сообщает агентство Associated Press, которое показывает видеообращение Гюлена, проживающего в США.

Ранее проповедник, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в июле, уже опровергал свою причастность к преступлению и выступал с осуждением теракта.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что связи Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского дипломата, указывают на его принадлежность к FETO. "Ни для кого не секрет, что 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ был участником движения Гюлена", – сказал на пресс-конференции в Анкаре Эрдоган, слова которого приводит DW. "Я должен прямо сказать – эта грязная организация до сих пор действует в армии и полиции", – сообщил турецкий лидер, подчеркнув, что "чистки" в стране будут продолжены.

Фетхуллах Гюлен категорически опроверг эти обвинения и подчеркнул, что всегда осуждал терроризм. Гюлен напомнил, что убийца несколько раз работал охранником турецкого президента, раз десять. Он ничего общего не имеет с нашим движением – ни в прошлом, ни в настоящем, – заявил Гюлен в видеообращении (цитата по РИА Новости).

