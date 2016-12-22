Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии

Суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" и приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года. Адвокат Карауловой Сергей Бадамшин заявил, что защита обжаловала приговор и считает его слишком жестоким. Сторона обвинения просила приговорить девушку к пяти годам лишения свободы. Накануне Караулова выступила с последним словом, в котором попросила суд о снисхождении. Она заявила, что переписывалась с членом "ИГ" не как с боевиком, а как с любимым человеком. Свой побег из дома она назвала большой ошибкой. Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова (сменила имя на Александру Иванову) была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. В ноябре в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Родители Карауловой объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства".