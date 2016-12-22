Трамп требует наложить вето на резолюцию ООН с осуждением Израиля

Избранный президент США Дональд Трамп требует наложить вето на проект резолюции с осуждением поселенческой деятельности Израиля, который Совет Безопасности ООН рассмотрит в четверг. Трамп написал об этом в своем микроблоге в "Твиттере".



"США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН", – отметил Трамп. Он подчеркнул, что это ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам.



Ранее в четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал США воспользоваться правом вето и заблокировать проект резолюции СБ ООН, требующий от Израиля прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.