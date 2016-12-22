Семья тунисца Аниса Амри призвала его сдаться властям Германии

Семья Аниса Амри, подозреваемого в управлении грузовиком, которым было убито 12 человек на рождественском рынке в Берлине, призвала его сдаться. Его брат, Абделькадер Амри, заявил, что убежден в невиновности Аниса. В случае виновности "это будет позор для нас", сказал брат, находящийся в Тунисе.

Об этом сообщает Би-би-си.

Немецкие чиновники подтвердили, что обнаружили отпечатки пальцев Амри на грузовике, который был использован для убийства 12 человек и ранения 49 других в понедельник.

Рынок Брайтшайдплац вновь открыт с приглушенным освещением и без музыки.

Свечи и цветы были возложены в память жертв теракта, которые включают в себя по крайней мере шесть немцев, израильского туриста и итальянки. Полиция установила бетонные заграждения, чтобы не допустить повторения теракта.