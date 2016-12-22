ООН: резолюция с призывом к Израилю не строить поселения снята с повестки

Египет отложил внесение проекта резолюции Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению строительства Израилем поселений на земле палестинцев.

Ранее в тот же день избранный президент США Дональд Трамп поддержал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обращенный к Вашингтону, наложить вето на проект резолюции в Совете Безопасности ООН.

Трамп заявил в социальных медиа, что "решение рассматривается в Совете Безопасности ООН в отношении Израиля и на него должно быть наложено вето". Сообщение Трампа поступило всего через несколько часов после того, как Нетаньяху призвал США наложить вето.

Египет распространил 21 декабря проект резолюции с требованием к Израилю "немедленно и полностью прекратить всю деятельность по созданию поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим."

Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей любого будущего палестинского государства в рамках двух государств для решения израильско-палестинского кризиса. Израиль считает весь Иерусалим своей столицей.