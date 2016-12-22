В Петербурге пациенты больницы опасаются захвата Нацгвардией

Петербургский сайт "Доктор Питер" получил сообщение SOS от пациентов городской больницы №23, в которую пришли с экскурсией представители Нацгвардии в сопровождении чиновника комитета по здравоохранению. По мнению пациентов и врачей больницы, это знак того, что она приглянулась силовикам, которые попытаются ее забрать. В пресс-службе Нацгвардии эти сведения опровергли, но пациенты и врачи больницы такому комментарию не верят: никто так и не объяснил им, зачем было осматривать больницу.

Депутат петербургского Законодательного собрания Ирина Иванова считает, что экскурсия – это "звонок", которым пренебрегать нельзя, что в городе не так много больниц, и все рассчитаны исключительно на петербуржцев. По словам Ирины Ивановой, может сложиться ситуация, при которой за сохранение больницы для горожан придется бороться, и здесь очень много будет зависеть от активности людей.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский подтверждает, что Нацгвардия действительно ищет возможность получить в Петербурге собственную клинику, он уже проконсультировался по этому вопросу с чиновниками из городского правительства. По словам депутата, у него создалось впечатление, что силовикам, скорее всего, будет предоставлено пятно для застройки, а не готовая больница.

23-ю городскую больницу можно считать единственным в городе центром такого уровня для реабилитации пациентов после инсультов, операций на сосудах, на головном и спинном мозге, для восстановления после тяжелых травм – запись в нее в некоторых случаях растягивается на год. Если город лишится этого центра, то петербуржцам останется только больница №40 в Сестрорецке, и можно представить, как в этом случае увеличатся очереди.

В Петербурге еще хорошо помнят многочисленные митинги за сохранение 31-й городской больницы с детским онкологическим отделением, которую власти собирались отдать для нужд федеральных судей. В 2013 году 31-ю больницу удалось отстоять.