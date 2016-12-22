Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома Шона Спайсера

Избранный президент США Дональд Трамп назначил сегодня на пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации представителя своей переходной команды Шона Спайсера. Об этом говорится в распространенном заявлении переходной команды. В нем отмечается, что Спайсер длительное время проработал в Национальном комитете Республиканской партии.

Трамп назначил Директором Белого дома по стратегическим связям Хоуп Хикс, а Джейсона Миллера - директором по коммуникациям, Дэна Скавино - директором по социальным сетям. Трамп также сделал их своими помощниками.

Сообщается также, что Келлиан Конвей, которая сыграла немалую роль в обеспечении более дисциплинированного подхода к президентской избирательной кампании Дональда Трампа, станет советником Белого дома, когда он вступит в должность в следующем месяце.

На своем новом посту Конвей будет играть ключевую консультативную роль, помогая управлять сообщениями и определять законодательные приоритеты Трампаг. Он высоко оценил Конвей, как первого менеджера- женщину его кампании по выборам президента в США.

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