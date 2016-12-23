В Москве умер внук Сталина Евгений Джугашвили

В Москве умер внук советского диктатора Иосифа Сталина - Евгений Джугашвили. Ему было 80 лет.

Как сообщает РИА Новости, прохожие нашли его без сознания на улице. Врачи вызванной "Скорой помощи" не смогли его спасти.

Джугашвили. как утверждается, был внебрачным сыном старшего сына Сталина - Якова Джугашвили. Некоторые родственники Сталина, в частности его дочь Светлана Аллилуева, считали Евгения Джугашвили "самозванцем". Суд в Тбилиси, однако, официально установил факт родства.

В советское время Евгений Джугашвили преподавал в военных вузах, получил звание полковника и ученую степень кандидата военных наук. С 1991 года до последнего времени занимался общественно-политической деятельностью, участвовал в выборах в Госдуму от так называемого "Сталинского блока", выступал в защиту своего деда в прессе, в том числе судился с "Новой газетой", "Эхом Москвы" и другими СМИ и отдельными журналистами, которые, по его мнению, порочили "честь и достоинство" Иосифа Сталина. Иски Джугашвили, как правило, оставались без удовлетворения.