По линии укрепления ядерной триады. ВКП(б) и белорусский язык

Доброе утро!

Тяжело в учении – легко в зоне поражения. Избранный президент США написал в твиттере: “США должны серьезно укрепить и расширить свой ядерный потенциал, пока мир не придет в чувство и не осознает, что такое ядерное оружие”. Через некоторое время представитель Трампа Джейсон Миллер пояснил истинный смысл этих слов: “Избранный президент имел в виду угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его – в частности среди террористических организаций и нестабильных и неуправляемых режимов”.

Президент России на расширенной коллегии Минобороны тоже говорил на эту тему: “Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады”. Начал он, впрочем, с того, что “Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора”. Наверняка он еще расскажет об этом сегодня на пятнадцатой по счету ежегодной пресс-конференции.

Убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова похоронили в Химках после церемонии в МИДе и отпевания в ХХС. Фетхуллах Гюлен (в связях с которым турецкие власти подозревают убийцу) снова осудил убийство Карлова и заявил, что убийца дипломата не связан с его организацией FETO. Следователи продолжают ломать телефон убийцы, пишет турецкая Hurriyet.

В Берлине – с приглушенным светом и без музыки – снова открылась рождественская ярмарка, на которой в понедельник вечером был совершен теракт. Семья подозреваемого Аниса Амри призвала его сдаться властям, хотя они не верят, что это он. (New York Times пишет, что Амри был известен спецслужбам США). А в Польше не верят, что дальнобойщик Лукаш Урбан, который, судя по характеру ранений, до последнего пытался помешать террористу, уже никогда не вернется домой.

В Мельбурне на Рождество должна была произойти серия взрывов – так, во всяком случае, заявляет австралийская полиция. Арестованы пять подозреваемых, сторонников ИГ. Они австралийцы, которые “радикализовались самостоятельно”.

Как радикализовались семь членов международного религиозного объединения "Джамаат Таблиг", которых ФСБ задержала в Подмосковье, не известно. Потому что кроме того, что их задержали, ФСБ ничего не сообщила. Варваре Карауловой “за попытку присоединиться к ИГ” дали 4,5 года колонии. Здесь – комментарий на этот приговор чеченского омбудсмена Хеды Саратовой. Она считает его неоправданно жестким.

Новости, которые объединяет глубокий акт понимания:

Вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин понял, как решить проблему “Боярышника”: нельзя продавать без рецепта спиртосодержащие препараты. Например, валерьянку. В Иркутские за сутки изъяли 10 тысяч бутылок “Боярышника” для ванн. Жертв отравления уже 74.

Власти Москвы поняли, как решить проблему нежелательных скоплений граждан и предложили приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам – предположительно, накануне муниципальных выборов.

Московская полиция поняла, как бороться с русофобией, и за час до начала отменила концерт эстонско-финской панк-группы HOT KOMMUNIST в клубе ДИЧ (концертный тур горячих финских коммунистов называется Russophobia).

Минтранс РФ понял, как поднять доходы, и в 2017 году увеличивает тариф “Платона” вдвое.

МИД Беларуси заявил протест РФ в связи с высказыванием директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, который заявил, что белорусский язык создан постановлением Коммунистической партии в 1926 году, а сама Белоруссия является исторической частью России и не может быть независимой.

Суд в Киеве (исторической столице не скажем чего) проявил независимость и разрешил следствию провести обыск в администрации президента России в Москве. По делу Януковича. Надежда Савченко лишена права представлять Украину в ПАСЕ – за самовольные переговоры с сепаратистами об обмене пленными.

Но вернемся к избранному президенту США. Египет подготовил резолюцию Совбеза ООН, призывающую Израиль прекратить строительство поселений на земле палестинцев. Нетаньяху призвал США наложить вето. Трамп в твиттере его поддержал. Египет решил не вносить резолюцию. После чего Трамп обсудил с президентом Египта (по телефону) ситуацию на Ближнем Востоке.

Дочери избранного президента США Иванке Трамп, летевшей на каникулы обычным рейсом из Нью-Йорка, пришлось выслушивать от соседа по самолету крайне нелестные высказывания о своем отце. Разгневанного пассажира сняли с рейса, он возмущен, что ему затыкают рот, авиакомпания заявила, что такое решение далось ей нелегко.

И о спорте. Россия добровольно отказалась от этапа кубка мира по биатлону в Тюмени и от финала кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске. Но спортивным событием дня в России были все же автомобильные гонки (посмотрите, не пожалеете) по летному полю и внутри казанского аэропорта. Возбуждено уголовное дело. У водителя, экс-бойца СОБРа МВД РФ, изъят сверток с “веществом зеленого цвета весом около пяти грамм”.

В трех ссылках сегодня – только о прошлом (хотя оно все равно актуально):

Отрывок из книги Виктора Таки “Царь и султан. Османская империя глазами россиян”. В центре внимания – история турецкого культурного влияния на российские элиты, на их европейское самоопределение.

Здесь – большой опрос историков о связях Первой мировой войны, большевиков, Октября, Гражданской войны и о том, как они повлияли на советское будущее. К юбилею 1917 года.

Одной из жертв революции 1917 года стало классическое образование. Здесь антиковед Александр Подосинов объясняет, зачем детям латынь в школе и почему без античного наследия нам всем будет плохо (собственно, уже).

Читайте Тита Ливия, хороших вам выходных, всех празднующих – с Рождеством!

Искренне ваши,

Семь-сорок