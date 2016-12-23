74 человека погибли от отравления "Боярышником" в Иркутске

В Иркутске число жертв отравления косметическим средством "Боярышник" возросло до 74. Всего пострадали 122 человека, 31 находится в больницах, сообщила в пятницу представитель регионального министерства здравоохранения.

В мэрии Иркутска сообщили, что власти выделят семьям погибших около 16 тысяч рублей на организацию похорон.

Отравившиеся суррогатным алкоголем люди начали поступать в больницы Иркутска на прошлых выходных. Было заведено уголовное дело. Выяснилось, что вместо этилового спирта концентрат для ванн "Боярышник" содержал смертоносный яд - метанол. Были задержаны 13 человек, которых заподозрили в распространении суррогатного алкоголя. Двое из них помещены под домашний арест.

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа любых спиртосодержащих непищевых продуктов. В ходе рейда за сутки полицейские изъяли 10 тысяч бутылок концентрата для ванн "Боярышник".