Путин считает, что Центробанк проводит линию по оздоровлению финансовой системы. "Прачечных по отмывке денег" остаться не должно.
Вопрос про "новый технологический уклад" – не отстала ли Россия от других стран навсегда? Путин: правительство предпринимает усилия, в IT-технология много лет действует льготный режим. Сложно заставить бизнес вкладывать не в те отрасли, где есть сверхприбыль, но у нас есть все шансы стать лидерами: "Главное – руки не опускать".
Путин - Пескову.
- Давайте я буду вам помогать (выбирать журналиста). Здесь татары, там куда мы без татар, давайте, в чем проблемы.