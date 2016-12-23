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Политика

liveПутин ответит

Президент России собрал почти полторы тысячи журналистов на свою пресс-конференцию

Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2015 года

Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2015 года

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12:26

Путин считает, что Центробанк проводит линию по оздоровлению финансовой системы. "Прачечных по отмывке денег" остаться не должно.

12:24

Вопрос про "новый технологический уклад" – не отстала ли Россия от других стран навсегда? Путин: правительство предпринимает усилия, в IT-технология много лет действует льготный режим. Сложно заставить бизнес вкладывать не в те отрасли, где есть сверхприбыль, но у нас есть все шансы стать лидерами: "Главное – руки не опускать".

12:23
Елена Рыковцева

Путин - Пескову.

- Давайте я буду вам помогать (выбирать журналиста). Здесь татары, там куда мы без татар, давайте, в чем проблемы.

12:21

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