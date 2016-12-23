Вопрос про "новый технологический уклад" – не отстала ли Россия от других стран навсегда? Путин: правительство предпринимает усилия, в IT-технология много лет действует льготный режим. Сложно заставить бизнес вкладывать не в те отрасли, где есть сверхприбыль, но у нас есть все шансы стать лидерами: "Главное – руки не опускать".