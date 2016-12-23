В Москве запретят продажу алкоголя в местах новогодних гуляний

В Москве в новогодние праздники ограничат продажу алкоголяв местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства.

Под запрет попадут и крепкие, и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво. Кроме того, запрещено продавать прохладительные напитки в стеклянной посуде.

Ограничительные меры, по утверждению властей, позволят предотвратить травматизм и нарушения порядка.

Ранее сообщалось, что московская полиция будет блокировать большегрузным транспортом подъезды к местам проведения массовых гуляний в связи с терактами с использованием грузовиков во Франции и Германии. В понедельник вечером грузовик врезался в толпу на рождественском рынке в Берлине. Погибли 12 человек.