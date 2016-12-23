Путин заявил о нецелесообразности досрочных выборов президента РФ

Провести досрочные выборы президента России в 2017 году "возможно, но нецелесообразно", заявил Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопрос журналиста московского бюро The Wall Street Journal.

В начале декабря Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что проведение досрочных выборов технически невозможно.

Предположения о переносе выборов стали обсуждаться в российских СМИ в сентябре в связи с запланированным в проекте бюджета на 2017 год выделением 15 миллиардов рублей Центризбиркому. Тогда Памфилова опровергла эти слухи. Сообщения о досрочных выборах неоднократно опровергали и в Кремле.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что пока не решил, будет ли он в очередной раз баллотироваться на пост главы государства.

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.