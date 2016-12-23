На Мальте приземлился захваченный угонщиками самолет А320

В аэропорту Мальты приземлился самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, захваченный угонщиками. Как сообщает агентство Reuters, они угрожают взорвать самолёт.

Информацию о самолете подтвердил и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. По его словам, правоохранительные органы готовят операцию по обеспечению безопасности.

Аэропорт, где приземлился самолёт закрыт для посетителей, все рейсы перенаправляются в другие города.

На борту самолета, следовавшего внутренним рейсом, находятся 118 человек. О требованиях угонщиков пока неизвестно.