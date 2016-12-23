Жителю Оренбурга увеличили выплату по делу об избиении полицией

В Оренбургской области суд увеличил до 50 тысяч рублей сумму компенсации местному жителю Алексею Сухову, которому сотрудники полиции подбросили наркотики и избили. Об этом сообщает "Комитет по предотвращению пыток".

Сам Сухов требовал 200 тысяч рублей за четыре года уголовного преследования, а размер компенсации, который суд изначально установил в сентябре, составлял 15 тысяч.

Алексей Сухов обратился к правозащитникам, рассказав, что в августе 2011 года сотрудники полиции остановили его и попытались засунуть ему в карман наркотики. Когда он попытался привлечь внимание прохожих, его избили и отвезли на кладбище. После этого Сухова доставили в отделение полиции и завели на него дело по статье о хранении наркотиков без цели сбыта, которое было прекращено спустя четыре года за отсутствием состава преступления.

Полицейские Алексей Решетилов и Константин Синягин были приговорены к трем с половиной годам колонии после нескольких отказов возбудить в их отношении уголовные дела.