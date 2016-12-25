Памяти эксцентриков.

Дочь русских белоэмигрантов на рандеву с Америкой. Как девушка из консервативной и антисоветской семьи становится женой югославского коммуниста и ближайшей подругой американского марксиста и трансвестита? Двоюродный дед Василий Шульгин, монархист и антисемит, противник дела Бейлиса. Как киевская семья в конце ХХ века ссорилась по “украинскому вопросу”. Любовница Набокова и художница круга Репина, ближайшие родственницы автора. Аксенов, Лимонов, Синявский, Окуджава, Ахмадулина, Пригов: собеседники последних деятилетий. Теоретики и архивисты мемориальной литературы: где место Ольги Матич?

Ольга Матич, литературовед, культуролог, автор книги “Записки русской американки”; Дмитрий Харитонов, редактор книги, переводчик, филолог; Иван Толстой, историк; Глеб Морев, историк литературы.

Ведет программу Елена Фанайлова