Страх Азии убил Союз? Эфир в 19:05

8 декабря 1991 года президенты России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и глава парламента Беларуси Станислав Шушкевич денонсировали договор о создании СССР, подписали соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ).

21 декабря прошла встреча стран СНГ в Алма-Ате, где Содружество было пересоздано, а 25 декабря последний президент Союза Михаил Горбачев покинул Кремль и Борис Ельцин прямо в разгар Рждества сообщил эту новость президенту США Джорджу Бушу.

Вот этому периоду декабря 1991 года окончательному падению Союза и возвышению Бориса Ельцина 25 лет назад и посвящена эта передача.

Почему в декабре 1991 года не возник Союз Независимых Государств? Отчего Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года, сдал власть Борису Ельцину?

О событиях 25-летней давности 25 декабря 2016 года в программе "Лицом к событию" дискутируют экономист Андрей Илларионов и писатель Олег Мороз.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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