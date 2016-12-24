В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15%

В Новосибирске в воскресенье прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года на 15 процентов. Аномальные морозы не помешали новосибирцам собраться на акцию протеста. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, высказать свою позицию вышли около двухсот человек.

Изначально митинг планировалось провести в центре Новосибирска, но мэрия не согласовала мероприятие в связи планируемыми "работами по уборке снега" на главной площади. Акцию протеста перенесли на набережную реки Обь, куда очень сложно добраться не только на общественном транспорте, но и на машинах. В результате заявленный митинг на 1000 человек собрал только 200 участников. Как считают организаторы, выразить протест помешал и сильный холод. Но отменять мероприятие не стали для того, чтобы все-таки заявить свою позицию:

– Решения властей об индексации тарифов монополистов на грабительские, по мнению горожан, 15 процентов и более были приняты фактически без публичных обсуждений и объяснений, "по-скорому". Так в Новосибирске нельзя, граждане – не молчаливое стадо. Сейчас власти пытаются что-то объяснить горожанам, меняя прямо на наших глазах версии обоснования необходимости повышения тарифов, но народное недовольство из-за этого только разгорается, – заявил один из организаторов акции, активист Сергей Дьячков.

Участники митинга пришли на набережную с самостоятельно изготовленными плакатами и лозунгами, многие из которых были направлены против монополистов, поставляющих тепло и воду. Для Новосибирска это АО "Сибэко" и МУП "Горводоканал". Также несмотря на заявленную аполитичность митинга, несколько раз звучали призывы отправить в отставку мэра Анатолия Локтя и губернатора Владимира Городецкого. По мнению пришедших, власти обманывают людей и придумывают обоснования для роста тарифов в пользу коммунальных монополистов:

– Нас обманывают, когда говорят, что только малоимущих заденет повышение тарифов, и больше никого. Это вранье. Тарифы вырастут для парикмахерских, для аптек, для продуктовых магазинов, а значит, мы заплатим дважды, когда вырастут цены, – заявил общественный активист Сергей Бойко.

В связи с сильным морозом, продолжительность мероприятия пришлось сократить до 30 минут. После нескольких выступлений, во время которых от холода несколько раз отключался микрофон, участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали у властей города и области отменить решение о повышении тарифов. Как пообещали организаторы акции, они будут и дальше бороться за свои права и заявлять новые митинги, если к их мнению не прислушаются.