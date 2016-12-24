Члены Русского ПЕН-центра призвали Путина помиловать Сенцова

Более 80 литераторов и ученых Русского ПЕН-центра призвали президента России Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской колонии по обвинению в терроризме.

Деятели науки и культуры заявили о необходимости проявить милосердие и человечность. По их словам, 20-летний приговор Сенцову – несправедливость.

Сенцов находится в заключении уже два с половиной года. По версии следствия, он вместе с активистом Александром Кольченко организовал поджог офиса партии "Единая Россия" и планировал взорвать памятник Ленину в аннексированном Крыму. Они не признали свою вину. Правозащитники утверждают, что к Сенцову применялись пытки.

2 декабря на совместном заседании президентских советов по языку и культуре режиссер Александр Сокуров попросил Путина найти решение проблемы Сенцова. В ответ президент заявил, что для освобождения режиссера должны "созреть соответствующие условия". О каких именно условиях идет речь, глава государства не уточнил.

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