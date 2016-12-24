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Новости

Температура в Арктике превысила средние показатели на 5 градусов

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Температура на Северном полюсе за последние два месяца превысила средние показатели на пять градусов. Температура воздуха в Арктическом регионе поднялась до нуля градусов.

За летние месяцы 2016 года толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане уменьшилась до почти рекордных показателей. Подобные погодные аномалии, по словам экспертов, происходят раз в тысячу лет.

Ученые опасаются, что из-за глобального потепления высокую температуру в Арктике можно будет наблюдать намного чаще. Нынешний температурный рекорд специалисты напрямую связывают с антропогенными изменениями климата.

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