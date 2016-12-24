Семья убийцы посла Карлова рассказала, что он не был религиозным фанатиком

Мевлют Алтынташ, убийца посла России в Турции Андрея Карлова, не был увлечен религией и вел светский образ жизни. Об этом его семья рассказала агентству Reuters.

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило, что во время обыска в гостиничном номере Алтынташа были найдены книги о запрещенной в России экстремистской группировке "Аль-Каида" и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. О связях убийцы с религиозным деятелем заявлял и президент Турции Реджеп Эрдоган. Сам Гюлен эти слова опроверг.

Посол Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Нападение совершил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, уволенный летом этого года в рамках расследования попытки вооруженного переворота в Турции. Во время стрельбы молодой человек выкрикивал религиозные лозунги и обвинения в адрес России за ее действия в Сирии.