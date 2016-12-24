Во Франции за 2016 год предотвратили 17 терактов

Французские правоохранительные органы в 2016 году предотвратили 17 терактов на территории страны, заявил министр внутренних дел Брюно Ле Ру.

После серии терактов в Париже в 2015 году власти Франции ввели чрезвычайное положение, которое затем продлялось пять раз. В условиях действия особого режима службы безопасности могут проводить обыски и аресты без постановлений суда, запрещать массовые акции и закрывать общественные места. Чрезвычайное положение, кроме прочего, ужесточает пограничный контроль.

По словам министра внутренних дел, после теракта на рождественской ярмарке в Берлине был усилен контроль на границах Франции с Германией, Люксембургом и Швейцарией.

Несмотря на это, по информации СМИ, главный подозреваемый в совершении нападения тунисец Анис Амри приехал в Италию из Германии через территорию Франции. Глава МВД оставил эту информацию без комментариев, заявив, что расследование еще не завершено.