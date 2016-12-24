В Тунисе арестовали племянника "берлинского террориста" Аниса Амри

В Тунисе по подозрению в терроризме арестовали троих человек, среди которых племянник предполагаемого террориста Аниса Амри, совершившего нападение на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщил тунисский министр внутренних дел.

Как отмечает агентство Франс-Пресс, арестованные были членами террористической ячейки, связанной с Анисом Амри. Племянник "берлинского террориста" признался, что связывался с ним через шифрованные каналы связи и поддерживал экстремистскую группировку "Исламское государство", запрещенную в России и ряде стран.

В пятницу стало известно, что Анис Амри присягнул на верность группировке. На видеозаписи, опубликованной исламистами в интернете, тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.

19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел именно Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". После нападения Амри бежал и был убит в пятницу полицейскими в Милане.