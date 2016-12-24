Под Петербургом прошли протесты против вырубки лесов вокруг Токсово

В Ленинградской области возле озера Изумрудное несколько десятков человек собрались на народный сход: местные жители узнали о предстоящей вырубке и застройке леса вокруг так называемой "Тропы здоровья" и выступили за его сохранение.

Комитет по природным ресурсам передал лес в аренду под "рекреационную застройку", и арендатор предприятия "Кумир" уже начал заливку фундаментов. В феврале договор аренды был расторгнут по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое вступило в силу. Активисты возмущены, что "Кумиру" удалось оспорить вынесенный вердикт в вышестоящей инстанции и заключить мировое соглашение с Комитетом по природным ресурсам уже по истечении сроков апелляции.

После народного схода прошла серия одиночных пикетов против строительства дорог в лесах Министерства обороны. По словам активиста движения "Токсовские озера" Дениса Гончарова, этим занимается бывший начальник Управления МЧС Выборгского района Петербурга Сергей Атаманчук. Лес вырубают от Вороньей горы к озеру Воякоярве, лагерь самовольных строителей разбит прямо посреди леса. Тяжелую технику накануне удалось убрать, но люди боятся, что она в любой момент может вернуться. Несмотря на протесты жителей и отсутствие разрешения на работы, правоохранительные органы бездействуют.

По мнению активиста, с уничтожением природы вокруг Токсово трудно бороться из-за фонда "Токсовская перспектива", во главе которого стоит бизнесмен Аркадий Ротенберг. Этот фонд занимается также реконструкцией водонапорной башни 1917 года постройки – по сведениям активистов, без правоустанавливающих документов.

В приемную губернатора Ленинградской области подано обращение с требованием остановить строительство и создать в поселке новые органы местного самоуправления – поселковой власти, не защищающей природу, местные жители больше не доверяют.