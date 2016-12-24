Иркутский СК: "иностранные разведки" склоняют детей к суициду

Следственный комитет по Иркутской области утверждает, что частые случаи самоубийств среди российских детей и подростков объясняются тем, что их склоняют к суицидам разведки зарубежных государств.

Иностранные разведки применяют "в глобальной сети Интернет" тактики "нейролингвистического программирования", направленные на "уничтожение народонаселения" - говорится в документе "Спасение детей от кибер преступлений" (орфография оригинала сохранена), опубликованном на сайте иркутского СК. Именно этим, говорится в документе, объясняется то, что "за последние 5 лет по данным Всемирной Организации Здравоохранения Россия занимает первое место по количеству детских суицидов в мире".

Среди рекомендаций, которые даются родителям для предотвращения суицидов - обращать внимание на активность детей в социальных сетях, в том числе на "просмотр видео с пропагандой атеизма и ЛГБТ". Признаками склонности к самоубийству могут, по мнению авторов документа, являться также ношение кроссовок "НАЙК", желание установить напротив кровати зеркало, "сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов", "размещение и публикация стихотворений определенных поэтов к примеру, С. Есенина, И Бродского".

Утверждается, что информация, размещенная на официальном сайте СК, предоставлена региональной общественной организацией «Спасение детей от кибер преступлений».

В этом году после ряда публикаций в России началось расследование деятельности так называемых "групп смерти" ВКонтакте, которые якобы склоняют детей к самоубийствам. Ряд специалистов, однако, считают, что вред от этих групп преувеличен, а сама кампания отвлекает внимание от главных - социальных - причин роста числа самоубийств подростков.