Скончалась легендарная бортпроводница Весна Вулович

На 67 году жизни умерла сербская бортпроводница Весна Вулович, выжившая в авиакатастрофе в 1972 году.

Как сообщило сербское телевидение, она была найдена мёртвой в своей квартире в Белграде в пятницу. Причина смерти пока не установлена.

В конце января 1972 года 22-летняя Вулович летела в качестве бортпроводника-стажёра рейсом компании "Югослав Эрлайнс". Самолёт "Дуглас ДиСи-9", летевший по маршруту Стокгольм — Копенгаген — Загреб — Белград, внезапно развалился в воздухе.

Вулович упала с высоты 10 тысяч метров в снег в горах - около деревни Србска-Каменице на территории Чехословакии. Женщина получила тяжёлые переломы, но через 16 месяцев поправилась, оказавшись единственной выжившей из 28 человек, находившихся на борту.

Причиной катастрофы был назван взрыв в багажном отсеке. Высказывались предположения, что это был теракт, который подготовили активисты хорватской ультраправой организации "Усташи". Однако официально ничего не установили.

Весна Вулович попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек, выживший после падения с самой большой высоты.

