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Новости

16 человек ранены при взрыве у католического храма на Филиппинах

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На юге Филиппин 16 человек получили ранения в результате взрыва в субботу около католического храма на острове Минданао. Среди пострадавших и сотрудник полиции, стоявший неподалёку, около патрульной машины.

В канун Рождества в храме проходила служба. По словам священника, после взрыва верующие в панике выбежали из церкви.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение.

В последнее время в Мусульманском автономном районе Минданао возросло число актов насилия, которые совершают мусульманские повстанцы и исламские экстремисты.

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