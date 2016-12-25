Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН

Израиль намерен пересмотреть отношения с Организацией Объединенных Наций после принятия Советом Безопасности 23 декабря резолюции с требованием прекратить расширение еврейских поселений.

Как заявил в субботу израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он дал распоряжение прекратить взносы в бюджеты пяти структур ООН, которые, по его словам, особенно враждебно настроены к Израилю. О каких именно ведомствах идет речь, Нетаньяху не уточнил.

Глава израильского кабинета также подверг резкой критике позицию США, которые воздержались при голосовании в Совете Безопасности, тогда как в прошлом неоднократно пользовались правом вето в случаях попытки оказать на Израиль международное дипломатическое давление.

ООН приняла резолюцию по вопросу о еврейских поселениях впервые с 1979 года.