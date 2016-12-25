Над Черным морем разбился самолет с артистами ансамбля Александрова

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

На борту пропавшего с радаров самолета ТУ-154 находились российские военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.

Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова, главный военный дирижер Валерий Халилов был на борту разбившегося Ту-154, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. По данным Министерства обороны РФ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, также находилась на борту самолета Ту-154.

На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа. "У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было", – сказал собеседник агентства.

Личные вещи пассажиров и обломки оказались в море на расстоянии до 15 километров от берега, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Обломки и личные вещи обнаруживаются на большой площади, часть из них найдена на расстоянии 12-14 километров от береговой линии", – сказал собеседник агентства. Он сообщил, что в море сильное течение и часть обломков могло унести в открытое море.

Трое журналистов Первого канала находились на борту упавшего в Черное море самолета Минобороны, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь канала Лариса Крымова. "Корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и Александр Сойдов, звукооператор Первого канала, были на борту самолета", – сказала Крымова.

На борту Ту-154 также находилась съемочная группа телеканала НТВ в составе корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстого", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова.

Ранее стало известно, что в самолете находились трое сотрудников телеканала "Звезда".