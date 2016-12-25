Франциск: Рождество стало заложником материализма

Папа Римский Франциск заявил во время проповеди в Сочельник, что Рождество стало заложником материализма, который ставит Бога в тень и ослепляет многих людей в отношении потребностей голодающих, мигрантов и жертв войны.

Выступая поздно вечером 24 декабря в базилике Святого Петра в Ватикане, Франциск сказал, что мир часто одержим подарками, пирами и эгоцентризмом и нуждается в большем смирении.

Франциск сказал: "Мирское взяло в заложники Рождество. Оно должно быть освобождено".

На службе в храме присутствовало 10 тысяч паломников, в то время как тысячи других, которые не могли попасть внутрь базилики Святого Петра, стояли снаружи на площади и смотрели на экраны больших телевизоров.

На Рождество, 25 декабря, Франциск совершит свое обращение к Граду и миру с центрального балкона базилики Святого Петра.